Mr Doctor se disculpa con Maryfer Centeno. En plena conferencia le pide perdón por llamarla “perra”, pero justifica su comentario.

Tal parece que la pelea entre Maryfer Centeno -de 35 años de edad- y el creador de contenido llamado Mr Doctor no tendrán fin pronto.

Y es que Mr Doctor -de 34 años de edad- informó que la audiencia que se tenía planeada para el 13 de enero fue pospuesta para dentro de un mes.

Por lo que Maryfer Centeno y Octavio Arroyo -mejor conocido como Mr Doctor- tendrán que esperar más tiempo para enfrentarse ante las autoridades.

Sin embargo, Mr Doctor no dudo en pedir disculpas luego de que sus comentarios contra Maryfer Centeno fueron los que ocasionaron que la grafóloga decidiera emprender un proceso legal en su contra.

Desde hace varias semanas, Mr Doctor se ha encontrado en medio de la controversia luego de que Maryfer Centeno lo denunció por la manera en la que se refirió a ella.

Maryfer Centeno acusa a Mr Doctor de haberla violentado con diversos comentarios que ejerció en sus redes sociales.

En medio de la controversia generada, Mr Doctor concedió una conferencia de prensa con varios medios de comunicación en el que habló sobre su pleito con Maryfer Centeno.

En el video compartido a través del canal de Michelle Rubalcava, Mr Doctor ofreció una disculpa por llamar ‘perra’ a Maryfer Centeno.

Mr Doctor señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto y por eso entiende que hayan sido tomadas como algo ofensivo.

“Si no conocemos el contexto, pues decirle perra a alguien o decirle joto a una persona homosexual, pues puede oír ofensivo”

Sin embargo, Mr Doctor destacó que lo que en realidad señalaba es que si Maryfer Centeno se sentía muy buena en su tema lo podía analizar.

“Si bien yo no conocía en persona y no había esa confianza con la contraparte, el que yo hubiera ocupado el calificativo de perra es como decir ‘no que muy perrilla para hablar’”

Mr Doctor destacó que entiende que las personas se pudieron sentir ofendidas por su manera de expresarse, pero dejó en claro que nunca fue su intención.

En ese sentido, Mr Doctor dejó en claro que a él le ha funcionado usar un lenguaje fuerte para poder llegar a más personas.

“Para mí la forma que me ha funcionado ha sido esta para poder llegar a más personas, tanto es así que si no hubiera ocupado estos calificativos no estuviéramos acá”

