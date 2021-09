Montserrat Oliver reveló que ha perdido la vista como consecuencia del Covid-19

A finales de agosto, Montserrat Oliver confesó que se había contagiado de Covid-19. La conductora destacó que los síntomas no habían sido tan fuertes.

Sin embargo, Montserrat Oliver reveló que aún sigue lidiando con las secuelas del coronavirus y destacó que es probable que se someta ha una operación ya que su visión se ha visto afectada .

En entrevista presentada por el programa Hoy, Montserrat Oliver confesó que al igual que muchas personas sigue lidiando con las secuelas del Covid-19.

Montserrat Oliver confesó que es probable que se tenga que someter a una operación, ya que su visión ha disminuido sobre todo para poder ver de cerca.

“De repente se me olvidan las cosas, como que la mente no esta tan brillante y la vista, me afectó la vista, creo que me tengo que operar los ojos, rara enfermedad. Perdí vista, pero dicen que hay una operación que te puede evitar, tendría que usar lentes para más que nada ver de cerca”

Montserrat Oliver