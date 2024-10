Mónica Naranjo celebra 30 años de carrera musical y niega que esté pensando en el retiro: “Es un chisme”, dijo tajantemente la cantante.

“Greatest Hits Tour” es el nombre de la gira con la que Mónica Naranjo -de 50 años de edad- celebra 30 años arriba de los escenarios.

La cantante española celebrará este logro con el público mexicano, quienes la vieron nacer como cantante y ofrecerá varios conciertos en el país.

Mónica Naranjo celebrará sus 30 años de carrera con 5 conciertos en México, en medio de rumores sobre un posible retiro.

Los fans de Mónica Naranjo temieron lo peor cuando la cantante desapareció de redes sociales en julio y se especuló que esto se debía a su relación con Laín García.

Esto generó rumores y algunos llegaron a pensar que Mónica Naranjo se retiraría en medio de su nueva gira “Greatest Hits Tour”.

Sin embargo, la cantante aclara que eso no va a ocurrir, pues está más que preparada para seguir con su gira.

Mónica Naranjo dio una entrevista a De Primera Mano y expresó su emoción por celebrar 30 años de carrera musical y contando.

La cantante expresó su emoción por su tour y durante su conferencia de prensa para anunciar sus conciertos en México, se mostró emotiva y rompió en llanto.

“Claro que no (piensa retirarse) ¿Dónde estoy? No, claro que no. Cuando las cosas se tengan un día que contar, las contaré yo, pero si tu ves que yo no cuento las cosas es chisme”

Monica Naranjo