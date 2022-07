Hace unos días se reveló un video donde Mónica Dossetti fue agredida por su hermano, José Dossetti, pero su vecino Pepe Cabello aseguró que había más evidencias de los maltratos que padecía la actriz y ahora difundieron el video completo de la agresión.

Mónica Dossetti es una actriz reconocida por su trabajo en la novela ‘El premio mayor’, pero se retiró en 2015 debido a que padece esclerosis múltiple.

La actriz estaba bajo el cuidado de su hermano José Dossetti, pero un video reveló un suceso donde Mónica Dossetti fue víctima de un ataque, pues la trataron de estrangular con un trapo.

Tras la difusión de estas imágenes, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación contra José Dossetti, quien no se puede acercar a su hermana hasta que se decida su situación jurídica.

Pepe Cabello es el vecino que difundió el video y compartió con una revista de circulación nacional, más imágenes de la pelea que tuvo Mónica Dossetti y su hermano.

Mónica Dossetti (Captura/TY)

Revelan el video completo de la agresión a Mónica Dossetti

Tras la filtración del video sobre la agresión de la que fue víctima Mónica Dossetti, surgió otra versión extendida del video donde se escuchan fuertes declaraciones por parte de José Dossetti.

En el video publicado por TvNotas, se puede escuchar cómo José Dossetti le reclama a Mónica: “Dos horas arreglando tu silla para que hagas tus mama...”.

La actriz le reclama que le esté gritando y José Dossetti le dice que se calle, después ocurre la agresión, y la trata de ahorcar.

Después José Dossetti le reclama a su hermana por hacer modificaciones en el baño: “Dejas el plástico como me da la put... gana a mí, porque a mí me facilita el trabajo de limpiar tu mier...”.

Mónica Dossetti y José Dossetti. (Especial)

Posteriormente el hermano de Mónica Dossetti hace fuertes declaraciones sobre su estado de salud: “Estoy muy enfermo, me voy a morir, sino me voy a morir igualmente, estoy muy enfermo y yo no voy acabar en hospitales y tratamientos”

También amenaza con quitarse la vida: “Entonces me voy a suicidar en cuanto me vea peor, pero put...sangre todos los días”

Mónica Dossetti se negó a denunciar a su hermano, pero la Fiscalía lo está investigando y podría ser acusado de feminicidio en grado de tentativa.

La primera fase de la investigación finalizará esta semana, pero se desconoce si revelarán los resultados de esta.

Por otro lado, la hermana de Mónica Dossetti asegura que quiere ver a su hermano y pregunta por él, pero José Dossetti tiene prohibido estar cerca de ella.