Millie Bobby Brown habla de la sexualización que ha tenido a lo largo de su carrera en la actuación, pero la participe de Stranger Things no ha sido la única que vivió esto.

Son diversas las famosas que han denunciado ser sexualizadas desde que iniciaron su carrera en la actuación, siendo menores de edad.

Y aunque algunas de ellas como Millie Bobby Brown, han hablado del tema y otras se han mantenido en silencio.

Esta es la lista de las famosas de Hollywood y mexicanas que han sido sexualizadas:

Millie Bobby Brown

Britney Spears

Danna Paola

Belinda

Miley Cyrus

Michelle Salas

Millie Bobby Brown y la sexualización que denunció

Millie Bobby Brown es una de las muchas actrices y cantantes que han dicho fueron sexualizadas desde que su carrera comenzó siendo menores de edad.

Millie Bobby (AP)

La actriz de Stranger Things platicó recientemente que cuando saltó a la fama gracias a esta serie de Netflix, solo tenía 16 años, pero no impidió que recibiera mensajes sexuales.

Explicó que “comentarios inapropiados, sexualización e insultos innecesario”, la han golpeado en causándole “dolor e inseguridad”.

Otro ejemplo de esta sexualización es Britney Spears.

Britney Spears logró su gran éxito a los 16 años; ya era sexualizada

El gran éxito de Britney Spears sucedió cuando ella tenía 16 años, con el lanzamiento de su disco ‘Baby One More Time’, con la canción bajo este mismo nombre que fue un gran hit.

Pese a que, en el recordado video, Britney Spear lucía como una estudiante, la minifalda escolar, ombliguera y medias altas, la hicieron ser víctima de la sexualización.

Aunque en su siguiente éxito ‘Oops… I Did It Again’, dijeron trataron de cuidar la insinuación sexual haciendo su traje de latex con cuello de tortuga, no funcionó del todo.

A sus aún 16 años, Britney Spears siguió siendo vista como un símbolo sexual portando un mono de látex rojo que la hacían lucir sus curvas al por menor.

Danna Paola: Su carrera desde la infancia la llevó a la sexualización

Danna Paola se ha convertido en una de las famosas mexicanas con mayor renombre, pues no solo es cantante, también se desempeña como actriz.

Pero al igual que Millie Bobby Brown, Danna Paola ha sido sexualizada debido a que sus dos carreras comenzaron desde muy temprana edad.

Aunque en un inicio Danna Paola comenzó con papeles en telenovelas infantiles, la industria y la opinión hacia su físico la llevó a la sexualización.

La mexicana no solo pasó su adolescencia en grabaciones de ‘Atrévete a Soñar’, sino que también sostuvo un romance con Eleazar Gómez, 10 años mayor que ella.

Sumado a ello, se dijo que este ejerció que violencia sobre ella durante su romance a lo largo de la telenovela infantil.

Luego de ello, Danna Paola aún siendo menor de edad decidió dedicarse al ambiente musical y lanzó el éxito ‘Agüita’, en donde tenía 17 años y el video oficial la expone sexualmente.

Danna Paola también ha señalado que desde que su carrera comenzó, siempre ha sido recibido comentarios sobre cómo luce su cuerpo, si subió o bajó de peso.

Belinda prefirió dejar México antes que seguir recibiendo violencia de género

Luego de que Belinda terminó su relación con Christian Nodal, la cantante señaló que estaba siendo violentada por los medios de comunicación, ejerciendo violencia de género.

Y es que los distintos comentarios sobre las relaciones amorosas que ha tenido, han opacado la carrera musical y en actuación que tiene desde años atrás.

A los 11 años, participó en ‘Aventuras en el tiempo’, junto a Christopher Uckerman, desde aquel entonces actriz infantil ya se veía envuelta en rumores de un noviazgo con el actor.

Belinda (@belindapop / Instagram)

En ocasiones la sexualización no solo es por la imagen que se presenta en medios, o en telenovelas y videos, pues Belinda era sexualizada desde su primer álbum con su nombre.

Las letras de las canciones que formaron parte de este, abordan temáticas de adultos y de una persona madura que busca conquistar a un hombre. Ella tenía entre 12 y 13 años.

Miley Cyrus dice estar harta de la sexualización de su imagen

Hace unos años, Miley Cyrus fue quien alzó la voz contra la sexualización que vivió no solo desde ‘Bangerz’, sino desde que se convirtió en Hanna Montana en Disney Channel.

Explicó que más allá de lo que ella creó en ‘Bangerz’, cuando enseñaba los senos y hacía insinuaciones sexuales, siendo mayor de edad, “debería de preocuparles como Hanna Montana”.

Miley Cyrus se posicionó en contra de que tuviera que usar maquillaje, peluca y vestuario “que me escogían hombres mayores cuando yo tenía 11 o 12 años”.

Miley Cyrus (@mileycyrus)

Posteriormente dijo que se sintió como un objeto sexual desde los 16 años, etapa en la que se enfocó en su carrera musical.

Michelle Salas denuncia sexualización en bioserie de Luis Miguel

Michelle Salas la hija de Luis Miguel, ha luchado por mantenerse lejos de los reflectores y escándalos y enfocarse en su carrera como modelo.

Michelle Salas (@michellesalasb/Instagram )

Y aunque había logrado esto, fue hasta hace un año que la imagen de Michelle Salas se vio opacada por la bioserie de ‘El Sol de México’.

Pese a que se trató solo de una representación de la realidad, Michelle Salas dijo que estaba siendo sexualizada en la entrega de Netflix.

¿Por qué? En ‘Luis Miguel, la serie’, enfocan su presentación en la vida su papá, como únicamente la hija que sostuvo relaciones sexuales con el manager del cantante.

Mismo por lo que su papá se molestó y supuestamente rompió relación con ella.

Aunque estas son algunas de las famosas que han sido sexualizada como sucedió con Millie Bobby Brown, en la lista también se suman:

Natalie Portman

Thalía

Selena

Megan Fox

Anahí

Billie Eilish

