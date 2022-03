Danna Paola revela por qué se alejó de Eleazar Gómez: “Uno pasa y se deshace de personas tóxicas”

Danna Paola reveló por qué se alejó de Eleazar Gómez, quien presuntamente fue su novio años atrás, cuando protagonizaron la exitosa telenovela ‘Atrévete a soñar’.

En ese entonces se filtraron fotos en las que presuntamente se veía a Eleazar Gómez violentando a Danna Paola, sin embargo, la cantante nunca se pronunció al respecto.

Esa situación ha cambiado, ya que por primera vez Danna Paola respondió cuando le preguntaron por qué ya no es cercana a Eleazar Gómez. ¿Cuál fue su respuesta?

En entrevista para ‘Ventaneando’, Danna Paola reveló sus razones para no frecuentar más a Eleazar Gómez, actor que en 2020 estuvo en la cárcel por violentar a su novia, Tefi Valenzuela:

Danna Paola, quien se encontraba acompañada de su presunto novio, el músico Alex Hoyer, dijo que gracias experiencias como la que tuvo con Eleazar Gómez, ha podido escribir algunas de sus exitosas canciones:

Así, Danna Paola destacó que hoy en día está rodeada de gente que suma a su vida y la hace sentir muy feliz, por lo que Eleazar ya es cosa de su pasado:

“Estoy rodeada de gente maravillosa, de seres humanos que me apoyan, de hombres maravillosos también, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida, eso es maravilloso, y nada, o sea, yo creo que no me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy super feliz y agradecida con Dios y con la vida”

