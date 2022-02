Danna Paola denunció body shaming y se lanzó contra una revista por preguntarle insistentemente sobre los cambios de su cuerpo.

¿Qué revista causó la molestia de Danna Paola? Se trata de People Chica, perteneciente a People Magazine, que en su nueva edición eligió a Danna Paola como su chica de portada.

Aunque este es un logro que muchas celebridades se disputan, Danna Paola expresó su inconformidad con la revista, pues no le gustó los temas que se abordaron en su entrevista.

A través de sus historias en Instagram, Danna Paola presumió el lunes 21 de febrero que su imagen ilustra la portada de la revista People Chica del mes de marzo.

La alegría parece haberle durado poco, pues un par de horas después Danna Paola retomó su cuenta de Instagram para expresar su decepción con la revista.

Y es que, Danna Paola reveló que durante la charla, tuvo que luchar porque las preguntas abordaran temas más importantes para ella que su aspecto físico.

“Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”

En un largo texto, Danna Paola comentó que pese a sus esfuerzos, una y otra vez la entrevistadora de People Chica le preguntó por los cambios de su cuerpo en los últimos meses.

“Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evite esas preguntas y me enfoqué mi salud mental ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”

Danna Paola comentó que esta situación no sól le ha pasado con People Chica, sino con varios otros medios.

Ante ello, confesó que el tema de los cambios en su cuerpo siempre ha sido difpicil para ella, pues ha sido víctima de body shaming:

“En fin, es un tema que en todas las entrevistas intento darle la vuelta y no hacer énfasis en los cambios de mi cuerpo, porque nunca ha sido un tema fácil para mi y más cuando los medios me hicieron body shaming muchos años”

Fue así que Danna Paola se dijo decepcionada de la revista propiedad de People Magazine y de paso hizo unas precisiones sobre lo que se dice en la entrevista:

“Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”

Danna Paola