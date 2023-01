Michelle Renaud siente que va a morir joven y usa Instagram para contarle a su hijo de su vida para que la pueda conocerla.

A diferencia de otras personas, Michelle Renaud confesó que usa su cuenta de Instagram con un objetivo muy claro que no tiene que ver con poder compartir con sus seguidores su día a día.

Michelle Renaud de 34 años de edad confesó que para ella su cuenta de Instagram es una manera de dejar un legado para que su hijo pueda conocerla y saber lo que sentía en ciertas etapas de su vida para el momento en el que ella ya no esté.

Michelle Renaud se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. A su corta edad ha logrado participar en varios proyectos donde ha mostrado su talento.

Al igual que varios famosos, Michelle Renaud se mantienen muy activa en sus redes sociales donde no solo comparte sus proyectos profesionales, sino además muestra parte de su vida privada.

Sin embargo, Michelle Renaud confesó que utiliza su cuenta de Instagram con un objetivo muy claro, más allá de estar al contacto con sus seguidores.

En conversación con el programa ‘Netas Divinas’, Michelle Renaud reveló que una de las críticas que más recibe es sobre por qué comparte tanto en su Instagram.

“El otro día alguien me decía a quién quieres dejar en caro que estás contenta, pues no a nadie solo estoy contenta”

Pero Michelle Renaud destacó que ella no lo hace para presumir su vida, sino que usa su cuenta de Instagram para poder dejar testimonio de su vida.

Michelle Renaud destacó que siempre ha creído que se va a morir joven por lo que utiliza su cuenta de Instagram para que su hijo pueda conocer de ella.

“Pero yo por ejemplo veo mi Instagram muy diferente a como lo ve la gente, para mí todos buscamos dejar como una huella, legado, yo no sé por qué, pero siempre he traído ese rollo de que he sido tan afortunada en la vida y me va tan padre en todo que siento que voy a morir joven”

Michelle Renaud