Michelle Renaud sí iba a ser Gloria Trevi en la serie sobre la vida de la cantante, pero dejó botado el trabajo por irse de vacaciones. Así lo afirma el periodista de espectáculos Alex Kaffie.

En su columna titulada Sin lisonja, el excolaborador de Maxine Woodside detalló como habría sido el encontronazo que tuvo Michelle Renaud con la productora Carla Estrada, por su poco compromiso con la bioserie.

Esta versión ha desatado rumores sobre posibles acciones de Carla Estrada contra de Michelle Renaud, en venganza por el menosprecio de la actriz, quien según Kaffie, llegó incluso a mentarle la madre a la productora.

En su columna del 11 de noviembre, Alex Kaffie reveló que Scarlett Gruber fue elegida de último momento como la protagonista de la bioserie que ya comenzó a grabar Televisa.

La razón: Michelle Renaud, quien llevaría el rol principal, habría sido despedida a muy poco de que iniciaran las grabaciones de la bioserie ‘Ellas soy yo’.

Ello, indicó Kaffie, debido a que Michelle Renaud no estaba dispuesta a sacrificar sus vacaciones con su nuevo novio, Matías Novoa, por comenzar a trabajar en la bioserie.

Esto habría provocado que la productora Carla Estrada se desatara en regaños contra Michelle Renaud:

Lo que Carla Estrada no se esperaba, según Kaffie, es que Michelle Renaud reaccionara con furia y terminaran las dos intercambiando fuertes insultos:

Tras las revelaciones de Alex Kaffie, se han desatado rumores de que Michelle Renaud sería vetada de Televisa por grosera y prepotente.

Incluso se dice que la productora de la bioserie de Gloria Trevis, Carla Estrada, estaría moviendo sus influencias para vengarse de la actriz.

Ante estas versiones, Michelle Renaud ha usado sus redes sociales para promocionar dos películas que marcarán su debut en el cine y agradecer a Televisa por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera:

“En Diciembre se me vienen 2 estrenos de película!!! Muero de felicidad!! Me urge que las vean.🤩 [...] Corazonada les va encantar se estrena el 16 Dicimebre [...] Malvada estará en todos los cines a partir del 29 Diciembre [...] Gracias TELEVISA por apoyarme siempre, por ayudarme a recorrer el camino que me trajo hasta aquí HOY a cumplir mi sueño!! Gracias a toda la gente que siempre me apoya!! No quepo de felicidad !! Jaja”

Michelle Renaud