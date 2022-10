Michelle Renaud muestra porqué se enamoró de Matías Novoa y nadie la juzga después de que presumió los sensuales pasos de baile del actor.

En medio de las especulaciones sobre su relación amorosa, Michelle Renaud de 34 años de edad y Matías Novoa de 42 años de edad confirmaron que mantienen un romance luego de que trabajaron juntos.

A casi una semana de haber confirmado su relación, Michelle Renaud mostró en video porqué se enamoró de Matías Novoa y ahora todo el mundo entiende porque están juntos.

Michelle Renaud (@michellerenaud / Instagram)

Michelle Renaud presume cómo Matías Novoa la enamoró

Desde que terminó su relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud se ha encontrado en medio de la controversia por su situación sentimental.

En medio de varios rumores, el pasado 6 de octubre Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron que mantienen una relación amorosa y se mostraron de lo más enamorados para una publicación mexicana.

Aunque habrían preferido mantener su relación en secreto, desde que confirmaron que están juntos Michelle Renaud y Matías Novoa se han mostrado más abiertos de compartir su felicidad.

A través de sus redes sociales, Michelle Renaud sorprendió a sus seguidores al compartir un video en donde muestra porqué se enamoró de Matías Novoa.

En el video es de una videollamada que mantuvieron y en un momento se ve a Matías Novoa bailando sin camiseta al ritmo de ‘Despechá’ de Rosalía.

Se puede ver como Michelle Renaud esta muy contenta al ver los movimientos que estaba realizando Matías Novoa.

Michelle Renaud compartió el video con el mensaje: “Cómo no enamorarme si me bailan así. Me caes muy bien Matías, puras risas y besos contigo”.

Usuarios reaccionan a los pasos prohibidos de Matías Novoa

El video de Michelle Renaud de inmediato se viralizó y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, muchos de ellos señalaron que ya entendían como la había enamorado.

“Ayudaaa nunca pensé ver a Matías bailando una canción de Rosalia”, “El hombre que te saca una sonrisa ahí es nena”, “Sacando los prohibidos ojo JAJA muy linda pareja”, “Hay Matías que guapo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.