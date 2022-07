Michelle Renaud revela que no expone todas sus relaciones en redes sociales: “Algunas las guardaré”. La actriz de 33 años de edad señaló que conocer a una persona no significa que ya se va a casar con él.

Tras rumores de un posible romance con Osvaldo Benavides, Michelle Renaud les pidió a sus seguidores que no se crean todo lo que lean en los medios de comunicación.

Michelle Renaud señaló que ella utiliza sus redes sociales para dejar huella ya que le gustaría que en un futuro su hijo las pudiera ver y recordarla.

A Michelle Renaud no le afecta que la vinculen sentimentalmente con Osvaldo Benavides

Michelle Renaud se ha consolidado como una de las actrices más queridas del medio del espectáculo. Mientras que fue pareja de Danilo Carrera, la famosa compartió gran parte de su vida privada.

Tras la finalización de su relación, Michelle Renaud ha estado en el ojo del huracán pues se le ha relacionado con Osvaldo Benavides.

Aunque ni Michelle Renaud, ni Osvaldo Benavides han confirmado su romance, se han viralizado varias imágenes en donde aparecen juntos.

En entrevista para el programa Hoy, Michelle Renaud dejó en claro que su vida privada solo le corresponde a ella por lo que no tiene que andar compartiendo los detalles.

En ese sentido Michelle Renaud puntualizó que algunas de sus relaciones las expondrá en sus redes sociales, mientras que otras se las guardará para ella.

Sin referirse a Osvaldo Benavides, Michelle Renaud puntualizó que el que conozca a las personas no quiere decir que ya se vaya a casar con esa persona.

“También se vale conocer a las personas, no significa que ya te vas a casar y todo lo que inventan”

Michelle Renaud recordó que a lo largo de su trayectoria se han dicho muchas cosas que no eran verdad.

Michelle Renaud les pidió a sus seguidores no creer en todas las noticias que se difunden en las redes sociales, pues incluso se había señalado que estaba embarazada.

“Todo lo que leen fuera de mis redes no crean ni los nombres, porque yo de repente digo hay. El año pasado estaba embarazada y yo digo cuándo va a nacer ese bebé”

En el video Michelle Renaud destacó que ella utiliza sus redes sociales para dejar huella por lo que le gusta ser muy transparente.

Michelle Renaud señaló que le daría pena que su hijo Marcelo viera una persona que no fuera ella en las redes sociales.

“Para lo que a mi me sirven es para dejar huella, para que mañana si yo no estoy Marcelo diga cómo era mi mamá o qué pensaba mi mamá, se meta y ahí va a saber quién era, pensaba y por eso me gusta ser lo más transparente”

Michelle Renaud