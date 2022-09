A principios de este 2022, a Michelle Renaud se le relacionó sentimentalmente con Matías Novoa; sin embargo, ambos negaron que existiera algo más allá de una amistad y compañerismo.

No obstante, hoy la vida da un nuevo giro, tras haber terminado su romance con Osvaldo Benavides, de 43 años de edad, Michelle Renaud se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

La actriz mexicana, de 34 años de edad, tendría un noviazgo con Matías Novoa, quien en una reciente entrevista hecha por el programa Hoy lo habría confirmado.

¿Matías Novoa confirmó su romance con Michelle Renaud?

Matías Novoa, quien en octubre de 2021 se separó de Isabella Castillo tras dos años de matrimonio, no pudo evitar sonreír cuando le preguntaron si está saliendo con Michelle Renaud.

“Estoy bien, tranquilo, feliz”, dijo y posteriormente se negó a revelar si fue él quien recientemente le mandó un ramo de rosas a la actriz.

“Ja, ja , ja, no te puedo decir nada, o sea, no te puedo decir nada. Ustedes no pueden interpretar si sí o no, yo nada más te estoy diciendo que estoy muy feliz y, sí, mi corazoncito está también muy contento”, insistió.

Asimismo indicó que se encuentra contento tras un largo proceso de sanción pues recordó que hace unos meses se separó de Isabella Castillo, de 27 años de edad.

“Ahorita estoy feliz, estoy con trabajo, se va a estrenar la novela, que eso también me tiene muy contento porque es mi segundo proyecto aquí en Televisa”, finalizó.

Matías Novoa trabaja en su segunda telenovela en Televisa

Cabe recordar que la primera telenovela que Matías Novoa realizó en la empresa de San Ángel fue “La herencia”, donde compartió créditos con Michelle Renaud. En la historia los personajes de ambos se enamoran.

Matías Novoa y Michelle Renaud (@matlechat / Instagram)

El segundo proyecto del actor es el melodrama “Cabo”, Que tendrá como estelar a Bárbara de Regil y se estrenará el 24 de octubre.

Mientras se estrena, Michelle Renaud tampoco ha querido hablar de su actual estado civil y no se espera que lo haga debido a que hace unos días aseguró que no hablaría de su vida amorosa ya que mantendrá en secreto a algunos de sus novios.