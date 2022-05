Michelle Renaud estalla en redes sociales contra quienes cuestionan su vida amorosa, la actriz no permitirá que empañen su felicidad.

Verás, luego de que Michelle Renaud publicara su primera fotografía junto a Osvaldo Benavides, su novio, a la actriz le molestó que algunas personas le dijeran mentirosa por ocultar su noviazgo.

Por lo que se colgó del comentario de la usuaria Ximena de la Gala, quien reprocha que la gente juzgue la vida de Michelle Renaud sin conocerla, para mandar un duro pero muy sincero mensaje.

Ximena comentó en Instagram: “Pobre Mich, no creo que merezca que tanta gene que no la conoce (y me incluyo) opine sobre su vida”, así como pidió no juzgar y menos de una vida que no es la propia.

“Qué fácil es juzgar y decirle que ella rompió una pareja cuando la verdad es que no sabemos nada. Preocúpense por sus vidas y dejen de tirar odio a todo el mundo”, exigió.

Defienden a Michelle Renaud (@ximenadelagala / @michellerenaud )

Por lo que Michelle Renaud salió a respaldarla: “gajes del oficio”, la tranquilizó y enseguida lanzó un afilado pero muy sincero mensaje.

“La gente no sabe qué onda con su vida, pero sí qué pasa con la mía”, apuntó y enseguida celebró que lo más importante fue haber conocido a su ídolo James Murphy.

Michelle Renaud (@michellerenaud / Instagram)

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides sí andan

Queda claro, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides se cansaron de ocultar su relación. Luego de que la revista TV Notas publicara unas fotografías donde lucen muy enamorados, la pareja al fin se dejó ver junta en redes sociales.

Michelle Renaud, James Murphy y Osvaldo Benavides (@michellerenaud / @osvaldobenavides )

El noviazgo habría iniciado en febrero de este año, a pocos días de que Osvaldo Benavides terminará con Esmeralda Pimentel, con quien vivía tras darse una segunda oportunidad en el amor.

Michelle Renaud y Osvaldo Benavides se conocieron en enero, durante las filmaciones de la película “Corazonada” donde los superó la química ya que sus coqueteos cada vez se hicieron más evidentes.

Razón por la que el actor habría revelado sus intenciones y decidido acabar con su relación pues tiene un serio interés por Michelle Renaud, su ahora novia.