El amor ha cambiado drásticamente a Michelle Renaud, quien pocas veces comparte su vida privada y es que mientras hacía todo lo posible por ocultar su romance con Osvaldo Benavides, hoy presume a su nuevo novio.

Se trata de Matías Novoa, de 42 años de edad, quien hace unos días sonreía y aseguraba no podía decir nada sobre su relación con Michelle Renaud, de 34 años de edad.

Y es que la pareja vendió la exclusiva de su romance a la revista ¡Hola! México, medio que hoy dio a conocer la noticia a través de su portada.

“Michelle Renaud y Matías Novoa: Descubrimos a la pareja sorpresa de este otoño”, se lee en la tapa de la revista, misma que comparte una imagen de la dupla de actores, quienes se abrazan cariñosamente.

“La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad”, escribió Michelle Renaud en Instagram, donde comparte la portada.

Así como asegura que si no envejecen juntos será ‘un oso’. “Te amo siamés”, concluye.

Romance de Michelle Renaud con Matías Novoa divide opiniones

Por supuesto, fans no tardaron en felicitarlos: “Felicidades ¡Qué viva el amor!”, “Que padre que se amen y tengan una buena relación, pero yo no publicaría nada”, “Felicidad y risas para ustedes”, “Me encantan”, “Todos sabíamos donde iba a parar esta pareja salida de la ficción”, se lee entre comentarios.

No obstante, hay quiénes no le ven futuro a la relación de Michelle Renaud y Matías Novoa: “Ay esta señora, mejor que no publique, al rato hará un live de su noviazgo y luego uno de que ya tronaron”, “Mich se enamora muy rápido de sus compañeros de trabajo, eso no es muy profesional que digamos”,

“Me encanta esta pareja pero me da un poco de pena que pongan “ahora sí el amor de verdad”, “Esperemos tu nueva telenovela para ver quién es su próxima víctima”, expresan.

Cabe recordar que la primera telenovela que Matías Novoa realizó en la empresa de San Ángel fue “La herencia”, donde compartió créditos con Michelle Renaud. En la historia los personajes de ambos se enamoran.