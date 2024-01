¿Michelle Renaud está embarazada? Los conductores de Hoy no le creen y ya hasta tienen sus teorías sobre porque no lo quiere anunciar, pero no son los únicos.

Michelle Renaud -de 35 años de edad- y Matías Novoa se han mostrado muy enamorados, sin embargo sorprendieron a todos con su repentina boda después de un año de relación.

A un mes de haberse casado, Michelle Renaud y Matías Novoa -de 43 años de edad- desmintieron rumores de embarazo, aunque mostraron sus deseos de tener un hijo juntos.

Pero tal parece que nadie les cree y así lo demostraron los conductores del programa Hoy al señalar que hay fuertes señales que indican que Michelle Renaud.

Las conductoras de Hoy incluso dieron sus teorías sobre por qué Michelle Renaud y Matías Novoa no han querido confirmar que están esperando a su primer bebé.

Pero los conductores de Hoy no serían los únicos que ponen en duda las palabras de Michelle Renaud y Matías Novoa.

Matías Novoa y Michelle Renaud. (Especial / Agencia México)

Conductoras de Hoy creen que Michelle Renaud si está embarazada

Michelle Renaud y Matías Novoa se enfrenten a rumores sobre un posible embarazo luego de que se casaron de manera sorpresiva en el mes de diciembre.

En medio de todos los rumores, Michelle Renaud y Matías Novoa desmintieron rumores de que estarían esperando a su primer hijo.

Luego de todos los cuestionamientos, Michelle Renaud asegura que lo que tiene es “panza normal”, pero nadie le cree.

Y así quedó demostrado en el programa Hoy, cuando los conductores pusieron en duda las declaraciones de Michelle Renaud.

Martha Figueroa fue la primera en señalar que parecía que Michelle Renaud si se encontraba embarazada, aunque ella decía que no.

Tania Rincón -de 37 años de edad- quiso defender a Michelle Renaud al señalar que hay momentos en donde el doctor todavía no les permite anunciar su embarazo.

En ese sentido puntualizó que durante los primeros tres meses es muy alto el riesgo de una perdida, por lo que el doctor recomienda no compartirlo.

Andrea Legarreta -de 52 años de edad- recordó que ella hizo lo mismo pues ya había tenido una perdida y fue hasta las 12 semanas que anunció su embarazo.

Durante su intervención, Andrea Legarreta destacó que puede ser que Michelle Renaud si se encuentra embarazada pues se ve más “repuestita”.

Galilea Montijo -de 50 años de edad- señaló que Michelle Renaud es muy delgada a comparación de ella y se ve diferente.

Andrea Legarreta y Galilea Montijo insinuaron que Michelle Renaud y Matías Novoa podrían haber vendido la exclusiva a una revista y por eso no han querido confirmarlo.

Las conductoras de Hoy no son las únicas que ponen en duda las declaraciones de Michelle Renaud y Matías Novoa

Pero las conductoras de Hoy no fueron las únicas que pusieron en duda las declaraciones de Michelle Renaud y Matías Novoa.

Y es que en el programa Sale el Sol, Ana María Alvarado -de 55 años de edad- señaló que ella cree que está vendida la nota de su embarazo.

Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- respaldó a su compañera al señalar que ella también cree que sí.

Durante su intervención, Joanna Vega-Biestro resaltó que se le pude ver a Michelle Renaud un brillo en los ojos, algo que pasa cuando una mujer está embarazada ya que la cara cambia.

Joanna Vega-Biestro recordó que Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron muy rápido, además de que el vestido que usó dejaba ver algo.

Pese a que creen que Michelle Renaud está embarazada, Joanna Vega-Biestro puntualizó que cada mamá decide cómo dar a conocer la noticia pues a veces deben de esperar.