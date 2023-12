Matía Novoa -de 43 años de edad- no dudó en defender a Michelle Renaud -de 35 años de edad- cuando ella se cubrió la cara contra los reporteros que la abordaron.

Los recién casados fueron captados llegando de Chile, país de origen de Matías Novoa, cuando Michelle Renaud expresó que no quería ser cuestionada por la prensa.

En las últimas horas ha trascendido la noticia de que Michelle Renaud y Matías Novoa están esperando un bebé, pues se sabe que uno de sus deseos es agrandar la familia.

No obstante, hasta el momento, sigue sin haber una confirmación de parte de la pareja de famosos.

Luego de casarse hace unas semanas, Michelle Renaud y Matías Novoa presumieron en redes su viaje de luna de miel.

La pareja fue captada en el aeropuerto de la CDMX regresando de Chile, pero Michelle Renaud se cubrió la cara para no ser cuestionada por los medios.

“Ahorita no, siempre los atiendo, pero ahorita no, no me siento cómoda, por favor respeten”

Michelle Renaud