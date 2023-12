Mía Rubín Legarreta ya se puso en modo Navidad con su propia interpretación de All I Want For Christmas Is You, una canción de Mariah Carey.

Y es que uno de los caminos que ha escogido Mía Rubín Legarreta -de 18 años de edad- ha sido el de la música, desempeñándose principalmente como cantante.

Un talento que la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín ha sacado a relucir con el himno navideño por excelencia de Mariah Carey.

Dejando en claro todo el talento de la joven, quien sin duda tiene un futuro prometedor dentro de la industria.

Mía Rubín Legarreta sorprende con su interpretación de All I Want For Christmas Is You

Mía Rubín Legarreta compartió en sus redes sociales un video en el que se muestra cantando All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.

Esta canción es una de las más populares de la época navideña, por lo que tal vez Mía Rubín Legarreta no se quiso quedar atrás.

Mía Rubín Legarreta (@miarubinlega)

Y aunque la joven cantante solo interpretó el inicio de la icónica canción de Mariah Carey, de igual modo impactó no solo con su perfecta pronunciación en inglés.

Sino que también por el rango vocal que logró alcanzar en All I Want For Christmas Is You, pues en opinión de muchos logró cantarla a la perfección.

Mía Rubín Legarreta canta All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey y

Pese a que Mía Rubín Legarreta no cantó All I Want For Christmas Is You completa, fue más que suficiente para deleitar el oído de sus seguidores.

Quienes de inmediato empezaron a llenar a la joven cantante de halagos por su increíble voz, felicitándola por haberse atrevido a interpretar una canción de Mariah Carey.

Un sentimiento que se dejó leer mucho en los comentarios del video de Mía Rubín Legarreta.

“Una niña muy aplicada y con mucho talento, “Nueva seguidora” y “Se atrevió a cantar Mariah Carey y lo logró” fueron algunos comentarios de los usuarios.

Quienes sin duda quedaron impactados con el talento que demostró Mía Rubín Legarreta al cantar All I Want For Christmas Is You.