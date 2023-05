Mía Rubín, de 18 años de edad, se convirtió en la envidia de muchas y es que Tarik Othón, de 19 años de edad, le pidió ser su novia de una forma muy romántica.

Eso se sabe porque la propia compartió en sus historias de Instagram el video de Takik Othón pidiéndole ser su novia con ayuda de un enorme y luminoso letrero. Por supuesto, ella le dio el sí.

Razón por la que mucha gente quiere saber cómo la hija de Andrea Legarreta, de 51 años de edad, conoció a Tarik Othón, lo que a continuación te contamos.

Tarik Othón y Mía Rubín Legarreta (@míarubinlega)

¿Cómo se conocieron Mía Rubín y Tarik Othón?

Hasta el momento se desconoce cómo y desde cuándo se conocen Mía Rubín y Tarik Othón; sin embargo, se cree que estos fueron ligados por amigos en común o tal vez por un evento que tuvo que amenizar la hija de Andrea Legarreta.

Y es que la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, de 52 años de edad, es cantante puesto que se propuso seguir los pasos de su padre, quien se dio a conocer en Timbiriche.

Mientras que Tarik Othón es rejoneador, en otras palabras, es una persona que arriba de un caballo se dedica a torear toros. Dado que él no forma parte del mundo de la farándula, pudo haber un acercamiento por el trabajo de ambos.

Mía Rubín y Tarik Othón (Especial)

Noviazgo con Tarik Othón es la primera relación oficial de Mía Rubín

Por otro lado, se sabe que el noviazgo entre Mía Rubín y Tarik Othón es la primera relación oficial de la joven cantante, quien en una vieja entrevista confesó haber salido con hombres, pero no encontró el amor verdadero.

“Nunca he tenido una relación así como súper seria, la verdad es que sí he tenido pues hay gente que me gusta y he intentado salir, pero no ha funcionado”, dijo en ese momento, cuatro meses después deja el mercado de la soltería.

Por lo que Andrea Legarreta desde ya sigue a Tarik Othón en redes sociales, para conocerlo y ver indirectamente por su hija.