Megan Fox y Machine Gun Kelly dejan el romance y se enfocan en criar juntos a su hija Saga Blade.

La relación sentimental entre Megan Fox y Machine Gun Kelly es cosa del pasado, ahora su objetivo es la crianza.

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly se enfocan solo en criar juntos a su hija; su romance quedó atrás

People reveló que todo lo romántico que había entre Megan Fox y Machine Gun Kelly, ya se terminó.

La pareja ahora solo “se centra en la crianza compartida” de su hija.

El mismo medio, a través de una fuente, indica que Megan Fox está enfocada en sus hijos y su bebé, “en adaptarse a esa nueva etapa” de su vida.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (Evan Agostini)

Fue en marzo 2025 pasado cuando Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su hija, Saga Blade, pese a que ya estaban separados.

Para octubre 2025 se informó que la actriz de Transformers y el cantante de Bad Things comenzaron a actuar como pareja de nuevo.

Asegurando que Machine Gun Kelly pasaba todas la noches en casa de Megan Fox con su bebé.

Incluso una fuente señala que Saga Blade los habría acercado nuevamente.

Y que la actitud de Machine Gun Kelly ha dejado muy contenta a Megan Fox, al ver que el padre de su hija “ha dado un paso al frente” para estar con ellas.

Megan Fox y Machine Gun Kelly (@meganfox - Instagram)

¿Por qué terminaron su relación Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Megan Fox y Machine Gun Kelly anunciaron de forma sorpresiva su separación definitiva en diciembre 2024, después de casi cinco años de relación.

El motivo de la ruptura fue porque Megan Fox descubrió mensajes de otra mujer en el teléfono de Machine Gun Kelly.

Su separación se dio un mes después de anunciar que estaban esperando su primer hijo.

La pareja se conoció en 2020 durante la filmación de la película Midnight in Switchgrass, aunque su relación se confirmó hasta noviembre de ese año.