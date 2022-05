Mayela Laguna confirma que ya no vive con Luis Enrique Guzmán: “Me daba vergüenza”. En entrevista la esposa del hijo de Silvia Pinal reconoció que vivió momentos muy complicados.

Tras la filtración de unos audios en donde hablaba mal de la dinastía Pinal, Mayela Laguna confesó que tuvo problemas con Luis Enrique Guzmán, por lo que tomó la decisión de irse de la casa.

Aunque no se encuentran viviendo en la misma casa, Mayela Laguna confesó que mantiene una gran relación con Luis Enrique Guzmán e incluso destacó que cuando vivían juntos tenían cuartos separados.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram )

Mayela Laguna confirma que ya no vive con Luis Enrique Guzmán, aunque aún no se han separado

En medio de la controversia por supuestamente estar vinculada en el robo de joyas a Silvia Pinal, Mayela Laguna concedió una entrevista en donde aclaró toda la polémica en la que se ha visto envuelta.

En conversación con Maxine Woodside para el programa ‘Todo para la mujer’, Mayela Laguna señaló que su vida se vio afectada tras la difusión de esos audios pues Luis Enrique Guzmán se molestó por sus declaraciones.

Mayela Laguna confesó que tras la filtración de los audios tomó la decisión de irse de la casa pues le daba vergüenza por cómo se había expresado.

A pesar de que no viven juntos, Mayela Laguna señaló que siguen manteniendo una gran relación y continúan en constante comunicación por su hijo Apolo.

“Después de los audios que pasaron en TV Notas, que me hicieron el favor de fregarme la vida, si fue un momento muy incómodo que me hackearan mi cel. Sí tuve discusiones con Luis Enrique; entonces, preferí yo irme de la casa del Pedregal y me vine a una casita” Mayela Laguna

Mayela Laguna que en estos momentos con Luis Enrique Guzmán están como si fueran novios, ya que se ven, pero al final del día cada uno se va a su casa.

“Él y yo somos como novios ahorita, cada quien está en su casa” Mayela Laguna

Tras varios rumores, Mayela Laguna destacó que nadie la corrió y que ella decidió irse porque le daba vergüenza seguir en la casa después de todo lo que había salido.

“A mí nadie me corrió, yo me fui por mis propios pies, porque creí correcto irme después de lo que salió, me daba vergüenza ver a mi marido. Yo solita me fui y nadie me corrió” Mayela Laguna

Mayela Laguna se mostró muy feliz por esta nueva etapa que está viviendo con Luis Enrique Guzmán e incluso confesó que cuando vivían juntos cada uno tenía su propio cuarto.

“Ahorita estamos en una nueva etapa, después de tantos años de estar juntos. Estamos en una etapa diferente como familia, como novios, hasta me da gusto verlo (…) Siempre hemos tenido cuartos separados, yo creo que esa es la solución para todas las parejas para que sean un poco felices” Mayela Laguna

¿Quién filtró los audios en donde Mayela Laguna se expresaba mal de Luis Enrique Guzmán?

Durante su conversación, Mayela Laguna reconoció que hace unos meses tuvo conocimiento de los audios, pero no les prestó gran importancia y le pedían 100 mil pesos para no darlos a conocer.

“A mí, hace como dos meses o tres, me enviaron estos audios, no quise ni escucharlos bien. Abajo ponían aparte unos videos míos disque sexys y me pusieron, si para el lunes no tengo 100 mil pesos, estos audios van a salir” Mayela Laguna

Sin embargo ella no hizo caso y después estos salieron en esta revista. Mayela Laguna reconoció que esos audios fueron en un momento donde ella estaba muy enojada y por eso se expresaba de esa manera.

Mayela Laguna confesó que pidió disculpas por expresarse de esa manera que no fue la correcta y destacó que para ella fue un parteaguas ya que su privacidad se vio invadida.

“Sí estaba enojada y hablando mal de Luis Enrique. A él también le dije, ‘perdón, fue un día que nos peleamos cañón y hablé mal de ti y me eché junto contigo a toda tu familia’. Yo si estoy arrepentida de eso, porque son cosas que uno habla sin pensar. Sí lo reconozco, es mi voz, son mis audios y estoy afrontando las consecuencias, he pedido disculpas” Mayela Laguna

Durante su conversación, Mayela Laguna señaló que mantiene una relación cordial con la familia Pinal, pero Alejandra Guzmán si se molestó por todo lo que ha salido sobre ella.

Mayela Laguna con la familia Pinal (@luisenriquegp / Instagram)

Mayela Laguna pide a los medios que no digan que su hijo es heredero de Alejandra Guzmán, pues ponen en riesgo su seguridad

En su entrevista, Mayela Laguna señaló que no le parece que se diga que su hijo es heredero de Alejandra Guzmán, pues ponen en riesgo su seguridad.

Mayela Laguna puntualizó que esa noticia se ha manejado desde hace tiempo y las personas piensan que su hijo ya tiene mucho dinero, algo que no es así.

Mayela Laguna asegura que Luis Enrique es un gran padre

Tras revelar que ella trabaja por el patrimonio de su hijo, Mayela Laguna fue cuestionada sobre si Luis Enrique no los mantiene.

De inmediato señaló que si pero que a ella siempre le ha gustado trabajar para su futuro y ahora el de su hijo. En ese sentido dejo en claro que Luis Enrique es un gran padre.