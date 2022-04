Después de que Laura Zapata dijera que una trabajadora familiar de Silvia Pinal podría ser la implicada en el robo de joyas tras cruzar información, Mayela Laguna habló.

Mayela Laguna confirmó que su prima es quien coordina a las enfermeras acusadas de robo a Silvia Pinal en su casa.

Al ser Mayela Laguna la única nuera de Silvia Pinal, las declaraciones de Laura Zapata recayeron completamente sobre ella. Sin embargo, dijo no tener nada en contra de la actriz.

Ante ello, ahora la nuera de Silvia Pinal se deslindó completamente de su prima, “aunque sea mi prima eso no tengo nada que ver”, fue lo que dijo.

Sumado a ello, aseguró que le marcó a su prima para hablar de lo que estaba pasando, pero dijo que no le contesta el teléfono.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán (@luisenriquegp / Instagram )

Mayela Laguna, nuera de Silvia Pinal, se deslinda de su familiar sospechosa de estafar a su familia política

Mayela Laguna, la esposa de Luis Enrique Guzmán, quien recientemente va saliendo de un escándalo de audios filtrados, ahora es vinculada con una presunta estafadora.

Luego de que Laura Zapata dijera que una nuera de Silvia Pinal es quien les recomendó a las enfermeras detenidas por el robo de joyas, Mayela Laguna fue abarrotada por los medios.

Después de que la nuera de Silvia Pinal confirmara que su prima es quien organiza a las enfermeras detenidas por el robo, sigue rindiendo declaraciones al respecto.

Ante los micrófonos de ‘Sale el Sol’, aclaró que pese a que sí es su prima eso no significa nada, diciendo “limpió mi nombre, aunque sea mi prima, no tengo nada que ver ahí”.

Asimismo, dijo que el nombre completo de su prima es María Dolores Villalbazo Pandró, a quien le dicen “Mary Lolis”.

Nuera de Silvia Pinal dice que no tiene comunicación con su prima

Mayela Laguna, la nuera de Silvia Pinal, luego de haber sido cuestionada por la recomendación de su primera quien llevó a la enfermera detenida a casa de la primera actriz, dijo:

“Me imagino que sí está enterada, pero a mi no me contestó, no quiere saber nada”. Mayela Lagunas, nuera de Silvia Pinal.

Explicando que su prima la bloqueó y no ha tenido contacto con ella, se deslindó completamente y dijo “Yo no soy mi prima”, esperando no se le incrimine por sus actos.

Mayela Laguna dijo que ella lo único que hizo fue recomendar a la agencia de enfermeras que su prima maneja, “si quieren saber algo, búsquenla a ella”.

La nuera de Silvia Pinal dijo que no demandará a Laura Zapata por señalarla, e incluso dijo “no tengo ningún problema con usted”.

Finalmente, dijo que la familia de Silvia Pinal “me conoce hace 15 años y estamos bien”, diciendo que la conocen tal cuál es y no dudan de ella, “están bien conmigo”.