No, pese a no tener una buena relación, la periodista Ana María Alvarado, de 54 años de edad, no está detrás del retiro de Maxine Woodside, de 74 años de edad.

Retiro que, según el programa de YouTube Argüende TV, Maxine Woodside anunciará en el mes de febrero puesto que ya presentó su renuncia a “Todo para la mujer”, pero que aún no es definitivo.

¿Maxine Woodside sale de la radio?

En los últimos meses, tras la muerte de su hijo, Maxine Woodside ha estado reflexionando sobre su permanencia en Todo para la mujer, programa que ha encabezado por muchas décadas y que en los últimos diez años no ha destacado.

Por lo que al ser consciente que el programa tiene nulas posibilidades de despegar sobre todo ahora que nuevos formatos se están robando la atención, Maxine Woodside habría decidido retirarse por voluntad propia aunque “más obligada que por gusto”.

Esto porque es consciente que con el paso de los años se hizo de un nombre y de cierta presencia en la farándula, lo que no concuerda con el programa, mismo que carece de ventas y de audiencia, y por tanto no gana el dinero que quisiera.

Aunado a esto, la veterana conductora radiofónica estaría resentida con sus hijos, hoy dueños y herederos de la concesión debido a la mala relación que tiene con el padre.

No obstante, el retiro aún no es definitivo ya que existe la posibilidad de que a Maxine Woodside le ofrezcan un nuevo contrato que asegure su participación por otros tantos años.

Algo que aseguran es poco probable ya que “Todo para la mujer” existe por existir y es más fácil que Ana María Alvarado e incluso, Shanik Berman, quien acaba de unirse, queden al frente.

Mientras se resuelve el misterio, audiencia sospecha que la integración de Shanik Berman, de 64 años de edad, no fue para molestar a Ana María Alvarado y tampoco una coincidencia.

Ya que ambas podrían quedar al frente de “Todo la mujer”, mientras Maxine Woodside disfruta de su retiro.