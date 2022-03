Maxine Woodside arremete contra Pati Chapoy por decir que “Mauricio Martínez es una basura”. Durante el programa radiofónico ‘Todo para la Mujer’ se habló sobre la denuncia en contra de Toño Berumen.

Pati Chapoy se encuentra en medio de la controversia luego de que minimizó la denuncia que realizó Mauricio Martínez y lo llamó “mentiroso, tipejo, basura, impresentable”.

Tras sus declaraciones muchas personas salieron en defensa de Mauricio Martínez, tal fue el caso de Maxine Woodside quien cuestionó las palabras utilizadas por parte de Pati Chapoy.

A través de sus redes sociales, Mauricio Martínez denunció que había sufrido acoso por parte de Toño Berumen. Durante el programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy arremetió contra el actor pues aseguró que no cree en sus acusaciones.

Mauricio Martínez viajó a la Ciudad de México para presentar su denuncia en contra de Toño Berumen. Durante el programa ‘Todo para la Mujer’ se habló sobre las acciones que ejerció el actor en contra del productor.

Maxine Woodside aprovechó ese momento para criticar las palabras que habría lanzado Pati Chapoy en contra de Mauricio Martínez pues consideró que no fueron las más apropiadas.

Durante su intervención, Maxine Woodside destacó que Pati Chapoy está libre de pensar lo que quiera, pero no era la manera de expresarse de Mauricio Martínez.

“A mi no me pareció lo que dijo Pati Chapoy, la señora Chapoy puede decir lo que quiera, no me pareció que haya dicho que Mauricio Martínez es una basura”

Maxine Woodside