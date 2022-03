Mauricio Martínez sí fue a denunciar a Toño Berumen; ya no puede escuchar ni a Mercurio ni a Magneto. El actor habló sobre los difíciles momentos que ha vivido tras haber sido abusado por el productor musical.

A través de sus redes sociales, Mauricio Martínez denunció que había sido víctima de abuso por Toño Berumen. El famoso reveló que el mensaje de Sasha Sokol lo animó a hablar públicamente sobre lo que vivió cuando tenía 23 años.

Mauricio Martínez acudió al programa Hoy donde confirmó que había denunciado a Toño Berumen y pidió a los medios de comunicación no revictimizar ya que el mayor miedo de una persona abusada es que no le crean.

Mauricio Martínez, actor. (@martinezmau)

Mauricio Martínez le agradece a Sasha Sokol inspirarlo a hablar del abuso

Tras denunciar que sufrió abuso por parte de Toño Berumen, Mauricio Martínez se presentó en la Fiscalía de la CDMX para ejercer acciones legales en contra del productor musical.

Mauricio Martínez acudió al programa Hoy donde habló sobre su denuncia en contra de Toño Brumen y confesó que el mensaje de Sasha Sokol le dio la fuerza para hablar públicamente sobre lo que vivió.

“Quiero agradecer públicamente a Sasha porque se requiere de mucho valor, hacer lo que ella hizo. Leí el tuit y me cimbró, empecé a temblar, me removió muchas cosas que yo tenía guardado desde hace mucho tiempo” Mauricio Martínez

Durante su conversación, Mauricio Martínez reconoció que ha estado trabajando mucho en terapia, ya que ha luchado por seguir vivo porque ha enfrentado a depresiones severas.

“Creo en la terapia, es un tema que yo ya había trabajado y del cual yo ya no quería hablar, pero qué me inspiró el ejemplo de Sasha” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez destacó que desde que denunció lo que pasó recibió varios mensajes de personas que también habían sido abusadas por Toño Berumen.

“Víctimas que fueron abusadas por él cuando tenían 14, 15; él tenía su tutela” Mauricio Martínez

En su plática, Mauricio Martínez destacó que no puede escuchar la música de Magneto, Mercurio, ni de Fey porque le recuerdan lo que vivió.

“Yo hasta la fecha, no puedo escuchar música de los grupos Magneto, Mercurio, ni de Fey, no puedo escuchar porque me remonta a esa época traumática, ese día tan horrible que viví” Mauricio Martínez

Sasha Sokol y Luis de Llano (Agencia México )

Como víctima de abuso, Mauricio Martínez teme que no le crean

Mauricio Martínez señaló que es una persona muy fuerte; sin embargo, uno de los grandes temores de las víctimas es que no les crean.

“El mayor temor que tiene una víctima de abuso o acoso sexual es que no te crean, que te revictimicen y eso se me ha hecho a mí” Mauricio Martínez

En su conversación, señaló que a él se le ha revictimizado, por eso pide a los medios de comunicación que se les crea a las víctimas para evitar más abusos.

“Como sociedad estamos condicionados en no creerle a las víctimas, en defender a los criminales y eso no puedo seguir pasando, estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente, no fue nada más una violación a mi cuerpo, fue una violación a mi intimidad, a mis sueños, a mi integridad” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez pidió que se le de la seriedad al caso, ya que es un delito y hay miles de víctimas alrededor del mundo.

Mauricio Martínez sí habló del abuso que vivió en Operación Triunfo

Mauricio Martínez reveló que él ya había hablado del abuso que vivió cuando se encontraba en Operación Triunfo ya que ahí tenían una terapeuta.

Sin embargo, en ese momento no pudo decir el nombre de la persona, ya que tenía temor de las represarías que podría ejercer en su contra y que se acabará su carrera.

Mauricio Martínez reconoció que en ese momento no tenía las herramientas con las que cuenta además de que en ese momento Toño Berumen tenía mucho poder.

“Me sentía culpable, dije a lo mejor yo lo provoqué, es lo primero que te pasa por la mente, te culpas a ti mismo” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez confirma que denunció a Toño Berumen

Mauricio Martínez confirmó que ayer había acudido ante la justicia para denunciar al productor Toño Berumen.

“Ayer estuve en el Ministerio Público […] Yo ya hice mi deber como ciudadano, deber cívico, es mi obligación moral, no solo por mí, sino por todas las víctimas, no solo de este señor, Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez lamentó que en el mundo del espectáculo hay varios casos de personas que han sido abusadas sexualmente y han sido amedrentadas para que no hablen.

“Que lo único que quieren es una oportunidad en una carrera tan difícil como esta, que todos sabemos que es difícil y que abusan de su poder y te intimidan y te amenazan y destruyen vidas, sueños” Mauricio Martínez

En su video, Mauricio Martínez confirmó que está luchando por todas las personas que fueron abusadas sexualmente y que no les creyeron.

Elías Chiprout, integrante de ‘Mercurio’, sale a defender a Toño Berumen y Luis de Llano (Especial)

Mauricio Martínez pide creerles a las víctimas

Mauricio Martínez reconoció que no ha sido un proceso fácil ya que se trata de una persona conocida que es querida por muchas personas.

“No es fácil, porque además estamos denunciando a personas conocidas, que también son queridas por mucha gente, y que mucha gente, pueden ser compañeros tuyos con los que trabajaste durante años, a lo mejor no te van a creer, a lo mejor se van a poner de lado de él, y eso lo tienes que enfrentar con entereza […] pero a mí me asiste la razón, estoy hablando con la verdad” Mauricio Martínez

En el video Mauricio Martínez puntualizó que el no tiene la necesidad de mentir sobre lo que pasó ya que no necesita publicidad ni dinero.

También agradeció a las mamás que han estado muy al pendiente de sus hijos y les pidió a los padres que hagan lo mismo y no abandonen a sus hijos pues hay depredadores en muchas partes.

“Por eso critican a tantas mamás de amigas mías que hoy son estrellas mundiales, que no se les despegaban de chiquitas, que todas las conocemos, todas esas mamás, bravo por no soltar a sus hijas y a sus hijos tampoco, esto es algo que no discrimina género, que no discrimina edad, nos pasa a todos y a todas” Mauricio Martínez

Mauricio Martínez pidió a las personas que se animen a denunciar y se comprometió a ayudar a las personas para que se haga justicia.