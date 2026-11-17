Mauricio Islas se enteró de la muerte de su papá, Juan Islas Mendoza, mientras se encontraba trabajando en Fresnillo, Zacatecas.

El actor de telenovelas se reunió con la prensa en instalaciones de la Funeraria J. García López, para brindar detalles de la muerte de su padre.

Mauricio Islas revela cómo recibió la noticia de la muerte de su papá

El pasado 12 de noviembre, día en que murió su padre, Mauricio Islas recibió un mensaje de su hermana en el que le informaba que su progenitor se sentía mal; no obstante, aunque quiso trasladarse de inmediato a la Ciudad de México, no pudo hacerlo ya que tenía programada una función de la obra ¡Amiga, date cuenta! en Zacatecas.

Ese mismo día, por la noche, se enteró que su padre había muerto por lo que tuvo que organizar los servicios funerarios a distancia. Desafortunadamente, no pudo despedirse de él.

“Yo estaba trabajando el jueves cuando me mandó un mensaje mi hermana que se sentía mal mi papá y obviamente yo ya tenía función en Zacatecas, no podía no estar... Mi papá falleció el jueves, ya casi viernes en la noche, entonces tocó resolver todo desde allá, pero acá estamos”, expresó. Mauricio Islas

Padre de Mauricio Islas murió de un paro cardíaco

Durante el encuentro con medios como el programa De Primera Mano, Mauricio Islas confirmó que su padre, hace más de dos décadas sufrió una embolia pulmonar; sin embargo, aquella afección no se relaciona con su muerte. Él sufrió un paro cardíaco.

“Mi papá tuvo una embolia pulmonar en el 2001, por ahí... Hace dos semanas, le dio una tos, lo llevamos (al hospital), estaba bien, le pusimos oxígeno, andaba bien con su medicamento, realmente lo que fue, fue un paro del corazón”, explicó. Mauricio Islas

Mauricio Islas junto a su papá Juan (Agencia México)

Mauricio Islas revela petición que le hizo su padre antes de morir

Visiblemente afectado, Mauricio Islas adelantó que junto a su familia se tomó la decisión de cremar los restos mortales de su padre, aunque, aún no estaba decidido dónde serán depositados.

Aunado a esto, recordó que antes de morir y durante una de sus conversaciones, su papá le pidió cuidar de su hermana y a su sobrina, quienes vivían con él.