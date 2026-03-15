Matías Novoa, de 45 años, niega que sea deudor alimentario como aseguró su expareja, María José Magán; al contrario, él asegura que es un papá presente.

María José Magán aseguró en 2024 que Matías Novoa lleva 8 años sin cumplir con la pensión alimenticia de su hijo Axel.

El actor y María José Magán llevaban un proceso legal para que una jueza determinara el monto que María Novoa debía pagar para su hijo, el cual ya habría concluido según declaraciones del chileno.

Matías Novoa niega que sea deudor alimentario como aseguró María José Magán

A dos años de las declaraciones de María José Magán, Matías Novoa aseguró a De Primera mano que él cumple con la pensión alimenticia de su hijo mayor.

“Se hablan muchas cosas, pero al final uno sabe la educación que me han dado, uno sabe quién es. Por supuesto que siempre he actuado bien y he actuado por el bien de Axel” Matías Novoa

Matías Novoa (matlechat / Instagram matlechat)

El actor afirma que está presente en la vida de su hijo, quien ya tiene 15 años de edad y convive con sus hermanos, quienes viven en España.

Sobre las declaraciones de María José Magán, el actor dice que ignora el motivo por el que declaró que llevaba 8 años sin pagar la pensión de su hijo.

“No lo sé, se lo tienen que preguntar a ella, yo soy un papá presente y siempre lo he sido, y siempre querré lo mejor para mis hijos” Matías Novoa

Matías Novoa arremete contra quienes no pagan pensión alimenticia

Tras aclarar que sí paga la pensión alimenticia de su hijo, Matías Novoa fue cuestionado sobre qué opinaba de que se expusiera a quienes no cumplen sus obligaciones con sus hijos.

El actor fue contundente y mencionó que no entendía cómo había personas que dejaran desamparados a sus hijos.

“Yo no me quiero meter en eso, pero yo no soy deudor, entonces la gente que es dudosa no sé cómo pueden dejar a su hijos desamparados” Matías Novoa

Matías Novia tiene tres hijos; Axel es su hijo mayor y tiene dos con la actriz Michelle Renaud, Milo y Milán.

María José Magán no ha dado más declaraciones sobre Matías Novoa o si es verdad que ya cumple con la pensión alimenticia de su hijo, pues en 2025 aún no había un acuerdo.