La hija de Rafael Banquells, Mary Paz Banquells, ex esposa de Alfredo Adame, aseguró que el actor es un psicótico.

Aunque en distintas ocasiones Mary Paz Banquells ha compartido que Alfredo Adame tiene problemas para controlar la ira.

Sin embargo, esta vez, en una entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino, confesó que fue víctima de violencia y abusos psicológicos por parte del ex conductor de ‘Hoy’.

Asimismo, reveló que tiene un problema de psicosis, luego de que Alfredo Adame pateara al abogado de Carlos Trejo, con quien tiene una riña desde hace ya varios años.

“Desde chico tiene historia de violencia, pero yo lo he dicho en las entrevistas, nadie me creía, pero él tiene un problema y yo luché mucho porque fuera a un doctor para checar ese problema”, comentó.

“Sí, con un psiquiatra. No lo logré porque con esas cosas si tú no lo reconoces, lo aceptas y buscas ayuda, no hay manera de que nadie te ayudé”, agregó sobre Alfredo Adame.

Aunado a ello, Mary Paz Banquells explicó que Alfredo Adame “crea historias y sí se las cree”, razón por la que buscó llevarlo a un psiquiátrico en repetidas ocasiones.

“Es psicótico porque además él crea historias y sí se las cree, la verdad es que Alfredo sí se cree sus historias, las vive plenamente”, relató la ex esposa de Alfredo Adame.

“Como te las está contando, él en su mente las está viviendo aunque sea una situación que no existió. Sí tiene ese problema, no soy experta, pero siempre busqué la manera de que buscara ayuda”, añadió.

Mary Paz Banquells recuerda episodio de violencia por parte de Alfredo Adame

Mary Paz Banquells recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, una escena violenta que vivió a lado de su ex pareja Alfredo Adame.

Sin embargo, no fue ella la víctima, lo fue su hijo Diego.

“Estábamos esquiando y mi hijo Diego venía molestando a Sebastián y él se desesperó, empezó a corretear a mi hijo, como no lo alcanzaba le aventó el palo a la cabeza”, declaró.

“Pero con una fuerza que hasta él se volteó, afortunadamente Diego tenía casco porque sí lo hubiese lastimado”, agregó Mary Paz Banquells para concluir.