La vedette mexicana Lyn May, se pronunció sobre la continua polémica en la que Alfredo Adame y Carlos Trejo se han visto envueltos desde hace algunos años.

Recordemos que en 2019 pactaron una pelea que no se llevó a cabo, debido a que Carlos Trejo lanzó una botella a Alfredo Adame y el actor puso una orden de restricción contra el ‘cazafantasmas’.

Sin embargo, confirmaron hace un mes que sería en febrero de este año cuando se llevaría a cabo el enfrentamiento, pero Alfredo Adame volvió a cancelar.

Tras ello, Lyn May no tardó en reaccionar a través de un video, con el lenguaje que la caracteriza, pese a haberse negado a hablar sobre Alfredo Adame por miedo a que arremeta en su contra.

Rueda de prensa d Carlos Trejo y Alfredo Adame (Agencia México)

La famosa aconsejó a Alfredo Adame y Carlos Trejo, no andarse con rodeos y llevar a cabo la esperada pelea.

“Oye Adame, oye Carlos, ya déjense de mamadas, ya dense en la madre de una vez ¿Para qué le están haciendo tanto al cuento?”, expresó Lyn May.

Finalmente les sugirió pactar la pelea para que el público no los tache de “cobardes”, tal como lo han hecho con Alfredo Adame.

“Que sí, que no; de una vez, chínguense ya para que la gente no esté hablando cosas, ya, rómpanse la madre de una vez. Los quiero”, señaló Lyn May para concluir.

¿Por qué Lyn May aconsejó a Carlos Trejo y Alfredo Adame darse “en la madre”?

Alfredo Adame y Carlos Trejo tienen una riña desde hace ya varios años, razón por la que en 2019 pactaron su primer enfrentamiento público, mismo que Lyn May espera que se lleve a cabo pronto.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Trejo aventó una botella de vidrio a Alfredo Adame, causándole una herida.

Posteriormente, el ex conductor de ‘Hoy’ puso una orden de restricción contra Carlos Trejo y el evento no se realizó.

Fue a principios de este año, cuando Alfredo Adame decidió retomar el enfrentamiento y confirmó que pelearía con Carlos Trejo el 12 de febrero de 2022.

Carlos Trejo da botellazo a Alfredo Adame (Captura de pantalla/You)

Sin embargo, tampoco asistió; Alfredo Adame argumentó que los empresarios retiraron su contribución económica y él no cargaría con esos gastos.

Hasta el momento, no han hablado sobre una posible fecha para reagendar la pelea, pese a ello, los fans de Alfredo Adame y Carlos Trejo, esperan que la pelea sí se lleve a cabo.