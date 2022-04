Hijo de Alfredo Adame le recomienda a su papá que se calme y acuda a terapía para evitar escándalos como la reciente pelea que protagonizó con el abogado de Carlos Trejo.

Tras las controversias que ha protagonizado Alfredo Adame, Sebastián Adame señaló que no se encuentra interesado en lo que pasa con el conductor e incluso destacó que no ve los videos que circulan sobre su papá.

En entrevista con varios medios, Sebastián Adame señaló que aunque no le desea nada malo a su papá, tampoco está interesado en buscarlo ya que él dejó muy claro que no quiere estar cerca de ellos.

Sebastián Adame (@sebas_gaymer13 / Instagram)

Sebastián Adame señala que Alfredo Adame no es importante en su vida

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia luego de que en plena conferencia de prensa se peleó con el abogado de Carlos Trejo.

Tras la polémica que se ha generado, su hijo Sebastián Adame fue cuestionado sobre esta situación y aseguró que no se encuentra interesado en lo que pasa con su papá.

Sebastián Adame destacó que en estos momentos de su vida, Alfredo Adame y Carlos Trejos no son importantes para él por lo no les presta atención.

“Mi papá y Carlos Trejo no son importantes en mi vida en este momento, lo que haga él pues es su cosa y simplemente no estoy interesado” Sebastián Adame

Ante los cuestionamientos de los reporteros, Sebastián Adame señaló que no le desea el mal a Alfredo Adame pero que tampoco se puede meter en sus acciones ya que es un hombre mayor que toma sus propias decisiones.

“Es mi papá y no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero él no deja de hacer actos que causan escándalos y pues son decisiones de él, es un señor de 60 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más” Sebastián Adame

Sebastián Adame destacó que por su puesto que Alfredo Adame necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar verse involucrado en este tipo de escándalos.

Aunque se ha señalado que Alfredo Adame es una persona violenta, Sebastián Adame confesó que a él nunca le pegó, pero le recomendó ir a terapia.

“Por supuesto mi papá necesita trabajar sus problemas de ira para evitar estos escándalos. No me llegó nunca a golpear. Si le recomendaría terapia” Sebastián Adame

Sebastián Adame reconoció que le dolió cuando Alfredo Adame dijo que no era su hijo

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que realizó Alfredo Adame en la que señaló que no tenía hijos, Sebastián Adame señaló que en su momento le dolió, pero decidió seguir con su vida.

Sebastián Adame destacó que él no va a buscar a Alfredo Adame pues si él quiere lo puede hacer.

“Tristeza, mientras él no quiera formar parte de mi vida, ya lloré, ya me puse triste y yo ya lo dejé pasar, no es bueno mantener esos odios, simplemente voy a seguir con mi vida” Sebastián Adame

Sobre las declaraciones de Carlos Trejo en las que señaló que la relación que mantiene con Magaly Chávez es una pantalla porque Alfredo Adame es homosexual, su hijo cuestionó a la prensa sobre cómo le pueden creer al cazafantasmas.

“Carlos Trejo persigue fantasmas, se creyó mucho la película de ‘Ghostbusters’, por Dios le creen” Sebastián Adame

Sebastián Adame le aconsejo a su papá que se calme pues reconoció que le da miedo que le pueda pasar algo por este tipo de ataques.

“Que se calme. Si me da miedo que le vaya a pasar algo, yo no quiero que se haga daño, pero simplemente yo no puedo detenerlo” Sebastián Adame

Alfredo Adame (Agencia México)

Sebastián Adame asegura que era preferible las burlas que le pudieran hacer a Alfredo Adame por tener un hijo gay que las que le hacen actualmente

Durante su conversación Sebastián Adame reconoció que no ve ningún video de Alfredo Adame, pues ya se imagina lo que hace su papá.

“Yo no veo esas noticias, ni esos videos porque ya se lo que está pasando, me lo cuentan y yo ya me imagino que es lo que sucedió, yo solo espero que no se haga daño y si esto es lo que quiere le siga” Sebastián Adame

Sebastián Adame señaló que aunque le da tristeza las acciones que hace su papá no puede detenerlo pues al final él quiere tener ese tipo de publicidad.

“Siento tristeza que él este haciendo estas cosas, no puedo detenerlo. Yo ya intenté hacer algo, él se está generando está publicidad solo por no querer relajarse” Sebastián Adame

Sobre las burlas que recibe en sus redes sociales, Sebastián Adame señaló que era preferible los comentarios que le pudieran hacer a Alfredo Adame por tener un hijo homosexual que por las acciones que está haciendo.