Lyn May se niega a hablar de Alfredo Adame porque no quiere que arremeta contra ella como lo ha hecho con todas las personas que han comentado acerca de su vida.

Tras la reciente pelea de Alfredo Adame con el abogado de Carlos Trejo, Lyn May destacó que prefiere quedarse callada ya que el conductor es de las personas que “te rompen el hocico”

Lyn May señaló que desconoce lo que le ha pasado a Alfredo Adame pues antes era muy lindo, pero ahora se ha vuelto muy agresivo por lo que le pide que se calme.

Alfredo Adame se encuentra en medio de la controversia luego de que en plena conferencia de prensa se peleó con el abogado de Carlos Trejo.

Tras la controversia generada, Lyn May fue cuestionada sobre la situación que atraviesa Alfredo Adame, sin embargo se negó a hablar del tema porque señaló que no quiere tener problemas con el conductor.

En conversación con varios medios, Lyn May señaló que si habla algo de Alfredo Adame al rato él podría hablar mal de ella.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, Lyn May le recomendó a Alfredo Adame que apoye a su hijo Sebastián Adame.

“A Adame no le puedo decir nada porque esa es su vida. Me va a venir a chingar al rato, pero lo que yo le digo a Adame porque es mi amigo y he hecho novelas con él y que o quiero mucho, que apoye a su hijo”

Alfredo Adame