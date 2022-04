Alfredo Adame sigue en la cúspide del escándalo, ahora se olvidó completamente de su novia Magaly Chávez y se declaró enamorado de la conductora Myrka Dellanos en su programa en vivo.

El actor y conductor regresó a la escena luego de que se peleara a golpes con el abogado de Carlos Trejo durante una conferencia de prensa.

Ahora tanto Alfredo Adame como Carlos Trejo aseguran que sí habrá pelea y que ya se está organizando.

Es por eso que el actor ha sido invitado a varios programas de televisión para que hable del pleito con el cazafantasmas.

Esta vez le tocó el turno al programa ‘La Mesa Caliente’ de Telemundo, donde Alfredo Adame hizo uso de sus frases de ‘galán’.

Alfredo Adame comenzó diciendo que tenía una queja porque no le habían dicho que era una ‘caja de bombones’ haciendo referencia a la belleza de las conductoras.

Comenzó diciendo que él ya acudió con su psiquiatra y que ella le dijo que no tenía nada, que solo se hacía justicia por las personas que querían sus ‘5 minutos de fama’.

Asegura que él no es misógino y nunca ha maltratado a un mujer, jura que a quien le demuestre que ha sido violento, le dará un millón de dólares.

“Yo a las mujeres no las ofendo, no las insulto, mas que a las que no son damas y no son mujeres” dijo Alfredo Adame.

Alfredo Adame