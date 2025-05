Marlene Kalb -de 34 años de edad- perdió a su bebé a los 5 meses de embarazo.

La actriz de Fugitivas reveló el duro episodio que vivió tras dar a luz a su bebé, quien murió dentro de su vientre.

La bebé de Marlene Kalb murió a los 5 meses de gestación

En entrevista con TVNotas, Marlene Kalb narró cómo se enteró que había perdido a su bebé de 5 meses de embarazo.

La actriz narra que durante estos meses, los médicos le habían indicado que su bebé estaba bien.

Marlene Kalb (Instagram/@marlenekalb)

Pero, su intuición de mamá le decía que no era así, pues su bebé casi no se movía y no sentía patadas.

La bebé de Marlene Kalb era niña y el 17 de marzo acudió a un ultrasonido de rutina, donde le confirmaron que su bebé había muerto.

Los médicos no pudieron decirle de qué murió su bebé, pero Marlene Kalb cree que “por algo suceden las cosas”.

La actriz se tuvo que enfrentar a una noticia aún más dura, tenía que dar a luz a su bebé y debía ser por cesárea o parto natural .

Finalmente, decidió que fuera natural e inducido, por lo que estuvo todo un día con contracciones.

Marlene Kalb (Instagram/@Marlene Kalb)

La actriz se sintió apoyada por los testimonios de otras mujeres que también habían sufrido la muerte de sus bebés.

Marlene Kalb ya es mamá de dos niñas, quienes han sido su mayor apoyo y no están enteradas de los sucedido con su hermanita.

Marlene Kalb no está lista para separarse de su bebé

Tras el doloroso parto, Marlene Kalb y su esposo decidieron incinerar a su bebé.

El marido de la actriz le sugirió llevar las cenizas de la bebé al mar, pero ella no está lista para separarse de ella.

Por ahora, Marlene Kalb siente paz al saber que es mamá de tres niñas y que su bebé está con su familia espiritualmente.

La bebé de la actriz no tenía nombre, pero ella está pensando en el mejor para honrar a su pequeña.

Finalmente, Marlene Kalb mencionó que tuvo ansiedad tras la muerte de su bebé; a 2 meses de este suceso, ella ha seguido con su vida.