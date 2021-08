Al parecer el programa matutino de Televisa, ‘Hoy’, aún no cumple con las expectativas de rating de los altos directivos; por ello, planearían el regreso de Marisol González.

Apenas hace dos semanas, Marisol González dejó el programa ‘Hoy’ entre lágrimas y promesas de regresar.

Sin embargo, la famosa conductora y modelo podría ser contactada nuevamente para ayudar a subir el rating .

Mucho se ha intentado para mantener altos niveles de audiencia durante la emisión de ‘Hoy’ -un títere, competencias de baile y nuevos talentos- pero nada parece ser tan efectivo.

Alex Kaffie, conocido periodista de espectáculos siempre envuelto en polémica, fue quien dio la noticia del posible regreso de Marisol González a ‘Hoy’.

Y es que, de acuerdo con Kaffie, Marisol González sería la pieza clave para subir el rating del programa matutino “de una vez por todas”.

Luego de la salida de Marisol González, la carismática Tania Rincón llegó a ocupar su lugar como conductora.

Si bien ella era una de las apuestas más grandes de Andrea Rodríguez -productora de ‘Hoy’- parece que el público no termina de aceptar su participación en el programa.

Incluso, Alex Kaffie asegura que el registro de audiencia “bajó drásticamente” desde la salida de la exreina de belleza.

Esto, llevaría a los altos mandos a tomar decisiones extremas; como el regreso de Marisol González.

Así lo anunció el periodista de espectáculos a propósito del 23° aniversario del programa ‘Hoy’:

Asimismo, ‘Kaffie villano’ reveló que la noticia del regreso de Marisol González “no tiene nada contentas” a Galilea Montijo y Andrea Escalona.

No obstante, todo indicaría que la noticia sería bien recibida entre el público fiel de ‘Hoy’.

Hace algunas semanas, Marisol González terminó con los rumores al confirmar su salida del programa ‘Hoy’.

Entre lágrimas, Marisol González destacó que su decisión se debe a que desea tomar un tiempo para estar con su familia y cumplir con compromisos como madre y esposa.

“Hoy me toca darme un tiempo con mi familia. Aquí he formado una familia hermosa y siempre fue mi sueño estar en Hoy. (...) Por ahora es una decisión familiar y nos queremos dar un tiempo, y me voy a separar un poquito con mi familia para atender esa parte.”

Marisol González