Este martes 11 de junio Mario Bezares -de 65 años de edad- llegó al programa Hoy para hablar de La Casa de los Famosos México 2024.

La presencia de Mario Bezares en el programa Hoy creó gran expectativa y es que muchos señalaron que se encontraría con Paul Stanley, de 38 años de edad.

En medio de todas las especulaciones, Mario Bezares se mostró muy feliz de estar de regreso en la televisora de San Ángel.

Y es que recordó que tras el asesinato de Paco Stanley, no había pisado las instalaciones de la televisora que le dio un gran éxito.

Sin embargo, muchos se cuestionaron que habría pasado con Paul Stanley, después de que se habría mostrado molesto con Mario Bezares por las declaraciones de su papá Paco Stanley.

El pasado fin de semana Mario Bezares fue anunciado como el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Como parte de la promoción de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares estuvo como invitado este 11 de junio en el programa Hoy.

Desde el primer momento, Mario Bezares se mostró muy feliz de estar en la televisora de San Ángel y así lo demostró desde su llegada.

En el video compartido por Edén Dorantes, se puede ver a Mario Bezares llegando a la televisora en compañía de su esposa Brenda Bezares, de 56 años de edad.

Pese a que había gran expectación por la presencia de Mario Bezares en el programa Hoy, fue hasta las últimas secciones del matutino en las que fue presentado.

Mario Bezares estuvo presente en la sección ¿De qué me hablas?, por la que no convivió con el resto de los conductores de Hoy.

En su intervención, Mario Bezares recordó que regresaba a la televisora después de 25 años de que no había estado en el canal.

“Hace 25 años que no pisaba Televisa y créeme que me entraron remembranzas, me entraron cosas muy bonitas, fueron añoranzas de estar aquí en mi casa mater”

Mario Bezares