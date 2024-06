Luego de que producción de La Casa de los Famosos México 2024 revelara la identidad de dos de sus habitantes, Gabo Cuevas anuncia que estuvo a nada de ser parte de este proyecto, pero no se le hizo ¿Flor Rubio se lo prohibió?

Gabo Cuevas, quien es reportero y trabaja con Flor Rubio en el programa “Dulce y picosito”, se quedó con las ganas de ser un habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, sí verá el reality show debido a que le gustó mucho la primera temporada en la cual Wendy Guevara, de 30 años de edad, resultó ganadora, pero ¿qué fue lo qué pasó?

Gabo Cuevas (Instagram/@gabocuevasc)

Gabo Cuevas no entra a La Casa de los Famosos México 2024, por ¿culpa de Flor Rubio?

En una transmisión en vivo, Gabo Cuevas -de 34 años de edad- aseguró que producción de La Casa de los Famosos México 2024 se le acercó pese a ser reportero de TV Azteca y trabajar con Flor Rubio -de 52 años de edad-.

Tal acercamiento tomó a Gabo Cuevas por sorpresa por lo que inmediatamente les recordó que trabaja en la empresa del Ajusco y con Flor Rubio, pero aún así le dieron esperanzas.

“Me preguntaron si me interesaba, yo les dije que trabajo en Azteca, pero por supuesto, tengo ganas de crecer, no toda la vida quiero ser un reportero. Dije que sí me gustaba la idea, se lo pedí mucho a Dios” Gabo Cuevas

Le pidió a Dios que le cumpliera el deseo, incluso se lo contó a sus roomies y dejó volar su mente, imaginó cómo viviría el encierro y planeó las bromas que haría para matar el aburrimiento y ganarse a la gente, pero no se le hizo.

Flor Rubio no le prohibió ingresar al reportero a La Casa de los Famosos México 2024, a la producción él no le interesó tanto por lo que ya no lo buscó.

“No se dio, ya no hubo mas tema por eso nunca lo toqué aquí, por eso nunca le dije a mi jefa: Oye voy a irme” Gabo Cuevas

📍 A pesar de haberlo negado, GABRIEL CUEVAS, reportero de Flor Rubio, confiesa que estuvo en pláticas para entrar a #LaCasaDeLosFamososMx



Niega que fuera culpable SHANIK BERMAN de que el no fuera seleccionado para entrar.#lcdlfmx #FlorRubio #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/JADP5sSxGs — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 10, 2024

¿Shanik Berman tuvo que ver con el rechazo de Gabo Cuevas a La Casa de los Famosos México 2024?

Tras asegurar que la producción de La Casa de los Famosos México 2024 lo ilusionó y luego se olvidó de él, Gabo Cuevas se enteró que Shanik Berman también estaba contemplada para el proyecto.

Incluso Gabo Cuevas llegó a pensar que Shanik Berman -de 65 años de edad- usó sus influencias para que él quedará fuera, pero no fue así.

La comunicadora contactó al reportero para jurarle por su hijo que no tuvo que ver con su rechazo y él le cree al punto que Gabo Cuevas le prometió apoyarla si ella sí ingresaba a la famosa casa.

“Shanik me escribió de manera personal y me juró por su hijo que no tuvo nada que ver. Le dije: Shanik, si entras, yo me voy hacer una playera, yo te voy a apoyar” Gabo Cuevas