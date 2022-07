Mario Bezares responde a video donde recrean muerte de Paco Stanley: “Ni mi familia me respeta”. El conductor de 63 años se mostró en ‘El rey del cabrito’ en Monterrey.

A más de 20 años de la muerte de Paco Stanley, su nombre se volvió tendencia luego de que se recreó su muerte en un video que ha causado gran controversia.

Tras la viralización de este video, Mario Bezares decidió responder de la misma forma. Sin embargo ha recibido un sinfín de criticas pues sus seguidores señalaron que se está burlando de un tema muy sensible como la muerte de Paco Stanley.

Paco Stanley (Agencia México)

Mario Bezares reacciona a video donde se recrea la muerte de Paco Stanley

La muerte de Paco Stanley es una de las tragedias que más ha marcado el mundo del espectáculo en México, y es que el conductor fue asesinado afuera del restaurante ‘El Charco de las Ranas’.

Uno de los sospechosos del asesinato de Paco Stanley fue su compañero Mario Bezares. Sin embargo años después fue puesto en libertad luego de que no se encontraron las pruebas de su participación en el ataque.

Tras el video donde se recrea la muerte de Paco Stanley, Mario Bezares compartió su propia versión en ‘El rey del cabrito’ en Monterrey.

En el video Mario Bezares aparece sentado cuando dice “voy al baño”. Su familia de inmediato lo detiene y lo dice: “no espérate, vamos al baño juntos.

En ese momento Mario Bezares señala: “Ni mi familia me respeta”. De esta manera el conductor le responde al video que se había popularizado de ‘La Cotorrisa’.

Muchos usuarios de inmediato cuestionaron al conductor, y es que Mario Bezares ha estado ligado a la muerte de Paco Stanley, incluso fue investigado por ser presunto cómplice del asesinato del conductor.

El video de Mario Bezares causó gran controversia, mientras que unos señalaron que era innecesario otros le agradecieron que se lo tomará con humor.

“Entre broma y broma, la verdad se asoma”, “La mejor manera de decir que si fuiste”, “Dime que fuiste culpable sin decirme que fuiste culpable”, “Qué padre que él y su familia ahora puedan bromear con el suceso, cosa que no creó que pase con la familia de Paco”, “Pues la broma no se me hace graciosa”, “A Paul Stanley no le gusto tu video”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Recrean escena de la muerte de Paco Stanley

Fue el pasado 20 de julio cuando se viralizó un video en donde se recrea la muerte de Paco Stanley. En las imágenes aparecen Ricardo Pérez y Slobotzky -de La Cotorrisa- junto con Alex Montiel en el restaurante ‘El Charco de las Ranas’.

Al principio del video se escucha una voz que dice: “le disparé unos tacos a mis amigos”. Ya en el restaurante aparecen todos en la mesa.

En ese momento Ricardo Pérez se levanta de su silla mientras dice: “Oigan, voy al baño, ahorita vengo”. Enseguida sus acompañantes de inmediato se paran para acompañarlo.

En el video se hace alusión a lo sucedido en aquel 7 junio de 1999, ya que Paco Stanley fue asesinado mientras esperaba que Mario Bezares saliera del baño.

Usuarios de inmediato criticaron a los famosos pues destacaron que eran insensibles al recordar una tragedia.