¿Alguien sabe dónde murió Paco Stanley? tweeteras aseguran que un buen treintón responderá inmediatamente el Charco de las Ranas en Periférico Sur.

A casi 23 años de la muerte de Paco Stanley, el conductor se convirtió en tendencia de Twitter por un señalamiento de su muerte como algo que solo treintones recuerdan.

“Si cogen con alguien que tenga 30 o más, pregúntenle en dónde estaba cuando mataron a Paco Stanley. Es divertido”, pues se asegura que es ‘cultura popular’ en México.

Aunque los treintones tenían mínimo 7 años cuando Paco Stanley murió, una tweetera desató la polémica al asegurar que es un hecho que solo ellos recuerdan.

“Si cogen con alguien que tenga 30 o más, pregúntenle en dónde estaba cuando mataron a Paco Stanley. Es divertido”, asimismo les pidió “necesito saber qué es un ‘gallinazo’ “.

Ahora Paco Stanley es tendencia en Twitter, por quienes dicen que solo los treintones recuerdan exactamente lo que hacían en donde murió el conductor y que hacían en el momento.

La muerte de Paco Stanley fue muy escandalosa por todo lo que se decía -y dice- alrededor de ella, por ello, el impacto en los mexicanos ante la catástrofe del conductor no ha desaparecido.

Pero ¿Quién recuerda en dónde murió Paco Stanley? Los treintones son los primeros en recordar el lugar preciso; como si se tratase de una característica generacional.

“No Paco Stanley, no vayas al Charco de las Ranas, es una trampa…”.

Quienes tienen relaciones con treintones, aseguraron que lo mejor es que sus parejas les cuentan sobre la muerte de Paco Stanley, cuando ellos ni los conocen.

Asimismo, un treintón se manifestó diciendo que esperaba el momento en que “la morrita” le preguntara “en dónde estaba cuando mataron a Paco Stanley”.

Los treintones coinciden en que la muerte de Paco Stanley fue algo trágico que incluso, los pudo haber traumado en su infancia; todos recuerdan qué hacían en aquel momento.

Además de saber que precisamente fue en el Charco de las Ranas de Periférico Sur, todos o estaban en la primaria o secundaria, pero de que se lloró su muerte, se hizo.

“Yo estaba en primaria, no me enteré de nada hasta que a la hora de salida, nadie llegó por mí, esperé mucho tiempo hasta que llegó mi mamá diciendo quesque mataron a Paco Stanley y yo como de “y a mí que me importa eso”.

