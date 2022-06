A 23 años del asesinato, Paul Stanley reveló que ha intentado contactar a su papá, Paco Stanley, en el más allá varias veces, pues su prematura muerte lo dejó con muchas preguntas sin respuesta.

¿Qué es lo que quiere saber Paul Stanley de su papá, Paco Stanley?, ¿ha tenido éxito en contactarlo? El conductor del programa ‘Hoy’ habló sobre las experiencias que ha tenido con espiritistas, mediums, entre otros.

Paul Stanley también habló sobre los avances en el proyecto de la bioserie de Paco Stanley que desea hacer junto con sus hermanos.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Paul Stanley dijo que a pesar de haber tenido a su padrastro como su figura paterna, Paco Stanley le ha hecho mucha falta:

“Siempre me ha hecho mucha falta mi padre y lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre está [la pregunta de] ¿qué hubiera pasado si él viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme ya como un hombre, ya no un niño, siempre es el qué hubiera, qué hubiera, qué hubiera pasado pero pues bueno, el hubiera no existe”

Paul Stanley confesó que esta situación lo ha llevado a intentar contactar a Paco Stanley en el más allá en varias ocasiones:

El hijo menor de Paco Stanley detalló a qué tipo de artes ocultas ha recurrido para intentar comunicarse con el presentador de televisión y qué tan satisfecho quedó con lo que le dijeron:

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley abundó sobre las causas que lo han llevado a no creer en lo que le han dicho brujos, mediums, entre otros especialistas en el mundo espiritual:

“La neta es que no sé, como que no creo mucho en eso, me dijeron muchas cosas, pero la neta no sé, no digo que no, habrá quien crea pero en mi caso, pues es que también al ser algo tan público dices, igual lo googleó y me contestaron esas cosas”

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley