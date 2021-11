Mario Aguilar presume su nuevo look tras la cirugía plástica en la cara

El comediante e influencer Mario Aguilar presumió su nuevo look tras la cirugía plástica en la cara que se realizó hace unos días y que lo ha mantenido alejado de las redes sociales.

¿A qué cirugía plástica se sometió Mario Aguilar?, ¿cómo ha sido su recuperación?, ¿le gusta cómo quedó? Él mismo lo contó todo, pidiendo paciencia para ver el resultado final.

Asimismo, Mario Aguilar usó sus redes sociales para hacer un especial reconocimiento a su novio por acompañarlo en todo momento y ayudarlo a recuperarse.

Días atrás, Mario Aguilar contó a sus seguidores en redes sociales que para mejorar su aspecto, se sometería a una cirugía plástica que incluiría:

Tras un tiempo ausente, Mario Aguilar retomó sus historias de Instagram para dar una actualización de su estado.

Posando con el rostro de perfil para evidenciar las modificaciones en su cara, Mario Aguilar señaló que sigue padeciendo las secuelas de la cirugía plástica:

Mario Aguilar comentó que esta situación le ha impedido a arreglarse y verse como a él le gusta, por lo que por momentos le ha hecho arrepentirse de la cirugía plástica:

“Si yo les tuviera que dar unos tips para la gente que se va a operar algo, por ejemplo, yo en mi caso, como que la sufrí mucho porque te sientes mal, o sea, sientes que no se te ve bien, te arrepientes a la hora de la hora, te sientes desarreglado, desaliñado, ¿sabes?, yo por el hecho de que es aquí [la cicatriz de su barbilla] que no me he podido rasurar, es raro para mi, yo nunca traigo barba”

Mario Aguilar comentó que muchas veces, al verse al espejo, se deprimía por verse tan hinchado, pero a medida que la inflamación se reduce, está más contento con su nuevo look.

“No puedes juzgar algo que está recién hecho, o sea, yo decía como que, ‘guey, se mira horrible’, me daban bajones de que, ‘no, ya no quiero’, pero cada vez que se va desinflamando más digo, ‘no, sí me gustó', porque yo, no se si se acuerdan que hacía así y se me hacía papada y ahorita no, o sea, obviamente este que ven no es el resultado final”

Mario Aguilar