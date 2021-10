María Conchita Alonso Alonso arremetió contra Gustavo Adolfo Infante por cuestionarla sobre su postura ‘antivacunas’; publicó en sus redes sociales un comunicado en contra del periodista.

En el comunicado, María Conchita Alonso le reclamó a Gustavo Adolfo Infante y le cuestionó que si tiene algún problema con ella, ya que de un día para otro este ‘montó una guerra’ contra ella.

Y es que el periodista durante su programa cuestionó la postura de la actriz de no quererse vacunar contra el Covid-19 .

Motivo por el cual María Conchita Alonso se sintió ofendida ya que ella expresó ‘no le ha dicho a nadie que haga o no haga tal cosa’, y no cree hacer ningún daño al ejercer su libertad de expresión.

Además señaló actriz la actitud de Gustavo Adolfo Infante fue irrespetuosa, pues días antes de haber hablado sobre ella, el periodista fue a una comida con ella.

Tras el reclamo de María Conchita Alonso, Gustavo Adolfo Infante no tardó en aclarar la situación a través de su canal de YouTube.

Y es que aunque Gustavo Adolfo Infante creyó que el asunto era personal, no se contuvo al ver la publicación de María Conchita Alonso en redes sociales.

“Esto me lo mandó María Conchita Alonso directamente a mi WhatsApp y después sale con la sorpresa de que la pública, yo pensé que era un asunto privado pero veo que no.”

En su contestación el periodista le explicó a María Conchita Alonso que por ser una figura importante del medio, su opinión tiene más peso del que ella misma considera.

“Siendo tú un líder de opinión que tú digas que no te vas a vacunar porque con ese ejemplo estas de alguna manera estas creando una conciencia que puede causar la muerte de alguien”

Reclamando cierta consideración por parte de la actriz, Gustavo Adolfo Infante señaló que la opinión de María Conchita Alonso puede ser peligrosa .

“Agarra la onda María Conchita cada quien puede hacer lo que queramos, pero yo creo que es muy peligroso decir en este momento ‘no se vacunen’, o ‘yo no me voy a vacunar’ o ‘recomiendo que no se vacunen’.”

Gustavo Adolfo Infante