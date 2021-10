El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, dijo que María Conchita Alonso no quiso darle una entrevista por lo que habría dicho en su contra.

Sin retractarse de lo que dijo y arremetiendo, de nuevo, contra ella, señaló que María Conchita Alonso “es un peligro” por su postura anti Covid-19.

Durante el programa matutino de ‘Sale el Sol’, Gustavo Adolfo Infante arremetió contra la cantante María Conchita Alonso, pues dijo que “es un peligro”.

Los comentarios de Gustavo Adolfo Infante, se debieron a que la cantante se ha pronunciado en contra de la Covid-19 y de la vacuna para inmunizarlo.

El periodista señaló que el hecho de ser una figura pública y desinformar sobre la Covid-19, la convierten en un “peligro para la sociedad”.

Explicando que María Conchita Alonso es del ‘Team Paty Navidad’, dijo que no le interesaba que le diera “ninguna entrevista”, pues no es buena influencia.

Gustavo Adolfo Infante dijo que la cantante no quiso darle una entrevista, después de que este la criticó por su postura ante la pandemia.

“Que como me atrevo yo a decir que la deberían sacar de las redes sociales nada más por que anda diciendo que no existe la Covid y que la gente no se vacune”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.