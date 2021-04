Mujeres exigen una disculpa pública por la transmisión del programa “Vivo con una feminista radical” por criminalizar y desinformar sobre el feminismo



México.- Colectivas feministas y mujeres expresaron su repudio e indignación contra la televisora Imagen TV, porque el 7 de abril de 2021 transmitieron el programa “Vivo con una feminista radical” conducido por Rocío Sánchez Azuara, donde ridiculizaron, criminalizaron e incitaron al odi o contra las mujeres que se identifican como feministas radicales y la lucha feminista en México.

Fue durante el programa “Acércate a Rocío” del 7 de abril que la producción retomó la “historia” de una mujer identificada como Magdalena, quien sería madre de Adriana, joven de 23 años de edad a quien presentaron como “ feminista radical ”. Durante la transmisión, también participaron otras “familiares” de Adriana, una “abogada especialista” y un psicólogo clínico.

En el programa, la madre de la joven contó que su hija forma parte de una colectiva feminista que “vandaliza” durante marchas por lo que “no está de acuerdo”, al igual que las otras mujeres que presentan como sus familiares. A lo largo de la transmisión, todas las personas que participan muestran posturas en contra de Adriana y la lucha feminista que retoma la acción directa y la iconoclasia como forma de protesta.

Exigen retirar programa y una disculpa pública a Imagen TV

Luego de la transmisión en el canal de Imagen TV, mujeres comenzaron a cuestionar y mostrar su indignación por el programa, pues resaltaron que como medio de comunicación, es una acción de violencia mediática contra las mujeres.

La colectiva feminista Mujeres de la Sal se unió a la protesta y explicaron que el programa ridiculiza a las feministas radicales, además de que incitan al odio en su contra, desinforman, satanizan y ridiculizan a las mujeres, lo que a u vez, atenta contra la vida y la dignidad de las feministas radicales que luchan contra la violencia feminicida en México.

En este sentido, exigieron a la televisora disculpas públicas por el programa, una sanción en su contra por violentar a las mujeres y que retiren de manera inmediata la transmisión de “Acércate a Rocío” del 7 de abril, porque aseguraron que lucran con situaciones como los feminicidios y las violencia contra las mujeres, a través del morbo para atraer espectadores.

“Por si no lo sabían, en México son asesinadas más de 12 mujeres al día, las violaciones y el acoso están a la orden del día y cientos de mujeres y niñas son desaparecidas al día. Las feministas no somos una burla, lidiamos a diario con mensajes de odio y luchamos dignamente contra un monstruo que se roba nuestras vidas. No solo se burlaron de nosotras, también se burlaron de miles de mujeres víctimas de este sistema”. Mujeres de la Sal

Al canal @ImagenTVMexico se le ocurrió transmitir un programa donde ridiculizaban a las feministas radicales. Exigimos disculpas públicas, sanción por violencia hacía las mujeres y retiro inmediato del programa "Acércate a Rocío", transmitido ayer 7 de abril.



Abrimos hilo. — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) — Mujeres de la Sal (@mujeresdelasal) April 8, 2021

Asco de programa #AcércateARocío de colgarse del movimiento feminista y justificarse con su "Esas no son formas"

Lo siento, pero es un claro ejemplo de que la gente no entiende que ningún movimiento fue pacífico y se preocupan más por monumentos de los que ni saben la historia. — Sun + Luyan | CAT DAY (@sweetsanadz) — Sun + Luyan | CAT DAY (@sweetsanadz) April 7, 2021

@RocioSAzuara @ImagenTVMexico canal 3 @brujasdelmar @OlimpiaCMujer @RedefemEdomex ... lamentable programa con mitos y actuaciones, no más mentiras, ni saben que es el #radfem criminalizando manifestaciones — Alma E Guerrero G 💜💚 (@A_EliG_12) — Alma E Guerrero G 💜💚 (@A_EliG_12) April 7, 2021

Mujeres de la Sal también compartieron una petición de change.org sobre las disculpas públicas y sanción al programa “Acércate a Rocío”, para que más personas se unan a sus exigencias; hasta el momento, más de mil 400 usuarios han firmado la solicitud. Y la dirigieron a la CNDH, Imagen TV y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

¿Por qué el programa “Vivo con una feminista radical” es violencia mediática?

Sobre la violencia mediática, cabe resaltar que los medios de comunicación ejercen este tipo de agresiones cuando reproducen la violencia con mensajes e imágenes estereotipados que atentan contra la dignidad de las mujeres y que, a su vez, legitiman la desigualdad o generadores de violencia en su contra.

Parte de estas prácticas son las siguientes:

Frases que esconden estereotipos de género : el programa en cuestión retomó prejuicios contra las mujeres feministas porque las calificó como “violentas”, “esas no son las formas de manifestarse”e incluso, las presentó a través de la imagen de una joven Revictimización : en una parte de la transmisión, Adriana dice que ella “lucha” porque ha sido cercana a situaciones de violencia y aún tiene “duelos” que resolver; sin embargo, esto agrede a las mujeres y sus familias víctimas de violencia en el país que luchan por tener justicia Espectacularización : la historia que retoman genera morbo en los espectadores porque el tema de las marchas feministas es un debate actual en la sociedad que mantiene posiciones a favor y en contra