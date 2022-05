La cantante Marisela, quien recientemente revictimizó a Sasha Sokol al culpar a sus padres del abuso por parte de Luis de Llano, fue cuestionada sobre su relación con Marco Antonio Solís.

Recordemos que Marcó Antonio Solís, quien fue acusado de acoso sexual por una ex participante de La Academia, tuvo una relación con Marisela.

En ese entonces la intérprete era aún menor de edad y el cantautor tenía ya 20 años.

Fue durante una conferencia de prensa, donde Marisela declaró que Marcó Antonio Solís siempre la respetó y todo fue consensuado.

“No voy a decir nada malo de Marco, porque no tengo nada malo que decir, él era mi novio”, explicó.

Marisela aseguró que “cuando uno es novio y sabes lo que haces, no tienes de qué preocuparte”.

La intérprete de ahora 56 años, comentó que, al haber crecido fuera de México, fue muy abierta desde chica y era “más tremenda” a comparación de Marco Antonio Solís, a quien calificó como un hombre “inocente”.

Marisela habló sobre su relación sentimental con el compositor Marco Antonio Solís y la polémica que lo envuelve.

Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde la famosa dejó saber que su noviazgo con Marco Antonio Solís comenzó cuando eran jóvenes.

“Se hizo amigo mío y hasta después fue cuando comenzamos a coquetearnos como jóvenes y comenzamos a juntarnos”, relató.

“Él me hablaba a las 2 de la mañana, cuando hacía sus conciertos y mi mamá le decía, ‘¿no sabes que la niña tiene que ir a la escuela?’”, agregó Marisela.

Pese a ello, su romance finalizó, debido al éxito de ambos y sus apretadas agendas, pues tenían muy poco tiempo para compartir tiempo en pareja.

Sin embargo, más tarde retomaron su relación, en medio de una ola de especulaciones, pues esto ocurrió después de que Marcó Antonio Solís decidió poner fin a su matrimonio con Beatriz Adriana.

Marisela, cantante. (Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Marisela dejó claro que no hubo una infidelidad de por medio: “No le quité nada a nadie, la cuestión aquí fue que se casaron, se divorciaron, y él y yo regresamos”.

“Dicen que se lo quité, pero ya no estaban juntos; no me lo quitó ella a mí ni yo a ella”, añadió Marisela para concluir.