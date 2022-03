Cristian Solís, esposa de Marco Antonio Solís, revela qué se siente estar casada con ‘El Buki’ por casi 3 décadas .

Cristian Salas, quien adoptó el apellido Solís por su matrimonio con ‘El Buki’, contó cómo es su matrimonio con el famoso.

Y es que, si bien sabemos que Marco Antonio Solís es un romántico, poco se ha dicho de su faceta como esposo.

Cristian Solís, modelo de nacionalidad cubana, se casó con Marco Antonio Solís en el año 1993 .

Pese a la diferencia de edades -51 y 62 años respectivamente- la pareja es reconocida como una de las más sólidas del espectáculo.

Cristian Solís y Marco Antonio Solís cumplieron 28 años de casados, un tiempo de “días buenos y malos” que mantiene a la pareja enamorada.

En entrevista con la revista TVyNovelas, Cristian Solís contó qué se siente ser esposa de Marco Antonio Solís .

Tanto por la fama que rodea a ‘El Buki’, como por los supuestos al artista como un “romántico empedernido”.

“Es un compañero de experiencias, de aventuras, de amor y de momentos lindos”, aseguró la mujer.

En redes sociales, Marco Antonio Solís y su esposa suelen compartir sus mejores momentos juntos.

No obstante, a decir de Cristian Solís, su matrimonio también ha tenido baches que los han puesto al límite.

“No siempre han sido momentos bonitos a lo largo y ancho de 28 años de matrimonio, no voy a mentir”, confesó.

Asimismo, Cristian Solís presumió ser una mujer plena y muy amada por su esposo , Marco Antonio Solís.

“No es fácil encontrar a una persona así”, comentó con orgullo. Y agregó:

“Yo me siento completa con mi pareja, con un hombre que me ama, que me respeta, que siempre me da mi lugar y que es mi compañero de muchos momentos.”

Cristian Solís, esposa de Marco Antonio Solís