Recuerdan caso de acoso por parte de Marco Antonio Solís a ex académica (VIDEO)

Esta semana, algunos usuarios recordaron el caso de acoso por parte de Marco Antonio Solís a Jacqueline González, ex académica de la sexta generación.

En 2008, durante una emisión de La Academia, la joven aseguró que Marcó Antonio Solís le pidió un beso y fue desacreditada por los jueces, incluso regañada por hablar sobre ello.

En redes sociales, algunos usuarios comenzaron a compartir el clip en el que Jackie, como le decía el público, se acerca al director director Héctor Martínez para hablar al respecto.

“Debemos darle voz a esos tantos y tantas que se atreven a alzar la voz”, “Dijo que él había querido abusar de ella y le bloqueo la carrera, pero nadie le hizo caso”, señalaron algunos internautas.

No encontraba este twt y subiré vídeo de esto siempre estaré del lado de las víctimas. Aquí no hay SI ES VERDAD O NO ? Debemos darle voz a esos tantos y tantas que se atreven a alzar la voz @JorgeCarbajalOf #MarcoAntonioSolis pic.twitter.com/3Yc0W2IP8v

Jacqueline González compartió en 2008 que Marco Antonio Solís quiso propasarse con ella y le prometía lanzar un disco que grabó, pero nunca se publicó.

La ex académica, confesó que desde entonces la canción ‘Sí no te hubieras ido’ de Marco Antonio Solís, le trae muy malos recuerdos.

“Me impactó la canción, el título me trajo muchas cosas del pasado con Marco Antonio Solís, con quien estaba haciendo un disco”, contó.

“Grabamos siete canciones inéditas y todo iba muy bien, pero nunca salió, como dice la canción: ‘me dieron falsas esperanzas’ y esperé y nunca pasó nada”, agregó.

Después de profundizar sobre el tema, Jackie compartió que Marcó Antonio Solís, se quiso propasar con ella cuando era menor de edad.

Sin embargo, aseguró que no quiso tomarlo como un abuso, pues justificó su desacierto con el alcoholismo que padecía.

“No quiero ponerlo así porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna”, explicó.

“Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo del alcohol, y se puso mal; borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’”, añadió para concluir.

“Le agarré mucho resentimiento a Marco Antonio Solís, era uno de mis grandes ídolos, lo veo como un gran escrit. Se aprovechó de mis sueños, de mi ilusión, no me falló un mes, me falló tres años”.

Posteriormente, durante el concierto de La Academia de esa misma semana, Enrique Guzmán desaprobó su interpretación y pidió respeto para Marco Antonio Solís.

“Marco Antonio Solís y yo somos amigos, pero no empecé con él, no sé con quién empecé, nunca recurrí a nadie, es lo mismo que tienes que hacer tú, si tú sacrificas tres años de tu vida por promesas que te hizo Marco y no las cumple, la que tiene que hacer el esfuerzo eres tú. Me parece que no debes ver para atrás y soltar recuerdos que te quedaron, hoy estas en ‘La Academia’. Ahora a Marco hay que tenerle mucho respeto, es un gran amigo y un gran compositor”.

Enrique Guzmán