Marco Antonio Solís compara el Covid-19 con el amor verdadero y se vuelve tendencia. A través de Twitter ‘El Buki’ compartió un mensaje sobre la pandemia.

Ante la ola de nuevos contagios por el Covid-19, muchas celebridades se han pronunciado en redes pidiéndoles a las personas que se cuiden y no bajen los brazos.

Tal fue el caso de Marco Antonio Solís quien con su característico sentido del humor decidió hacer una comparación entre el Covid-19 y el amor verdadero.

Marco Antonio Solís se ha mantenido muy activo en sus redes sociales recomendado a las personas vacunarse y seguir usando el cubrebocas para evitar más contagios.

El nombre de Marco Antonio Solís se volvió tendencia luego de que a través de su cuenta de Twitter comparó el Covid-19 con el amor verdadero.

De acuerdo con Marco Antonio Solís el Covid-9 y el amor verdadero tienen varios puntos en común que los hacen muy similares.

Las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le señalaron que era una gran analogía.

“Cada línea es un poema maestro!!!”, “Esto ya me dejó pensando”, “Está pasado de sabiduría el rey de reyes y señor de señores jajaj”, “Y hay muchos q lo han tenido hasta 3 veces y no aprenden”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

No es la primera vez que Marco Antonio Solís hace referencia en torno a las vacunas y la pandemia por el Covid-19.

En diferentes mensajes Marco Antonio Solís ha invitado a las personas a seguir cuidándose y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Marco Antonio Solís incluso invitó a las personas a no reunirse con aquellas que se niegan a vacunar o a usar cubrebocas.

“Exactamente, a cuidarnos, ponernos el tapabocas y vacunarse. No se junten con gente que no se cuida o no usa tapabocas, es una corresponsabilidad de todos”

Marco Antonio Solís