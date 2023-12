Típico, se acerca Año Nuevo y enseguida haces cita con tu estilista para cambiar de look tal y como lo hizo la influencer Marcela Mistral.

Así es, Marcela Mistral, de 34 años de edad, quiso sorprenderse y sorprender a sus fans con un nuevo cambio de imagen porque claro viene una nueva etapa.

La esposa de Poncho de Nigris, de 47 años de edad, oscureció su cabellera rubio y le apostó a un marcado fleco, lo que no gustó pues enseguida la comenzaron a criticar.

Marcela Mistral (@marcelamistral / Instagram)

Marcela Mistral cambia de look, pero a sus fans no les gustó

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 2,5 millones de personas, Marcela Mistral publicó un breve video con la intención de presumir su nuevo look.

“Ok, bye...”, escribió Marcela Mistral junto a la grabación de sí misma luciendo un rubio más oscuro en su cabellera a la cual le añadió un marcado fleco que le cubre la frente y le remarca las cejas.

Se alació el cabello y esos pequeños detalles le dieron un aspecto afilado a su nariz y a sus pómulos por lo que luce más delgada.

Nuevo look de Marcela Mistral divide opiniones

Mientras que a Poncho de Nigris le gustó el nuevo look de su esposa no faltó gente que criticara la imagen de Marcela Mistral.

“¿Qué le pasó en la cara? Parece la muñeca Anabelle”, “También las mujeres se rasuran la barba”, “Parece peluca ...Tan guapa que te ves de rubia”,

“No sé, te ves rara, no sé si es tu ceja o qué”, “No marce, tus bellos”, “Te pareces mucho a Mhoni Vidente”, “El copete de María Julia”,

“Con o sin barba eres hermosa”, “Nooooo, ese look no”, “Ella a fuerza quiere convencer a la gente que se ve bien, pobre”, le comentan.

Sin embargo, hay quien la defiende: “Te ves hermosa digan lo que digan”, “A mí me encantó ese look (no tiene porque gustarme a mí, pero me encantó)”,

“Pido más respeto para ella por favor, ella es hermosa y punto”, “Antes de que comiencen los intensos: a la que le tiene que gustar el pelo es a Ellaaa y su marido es el único que puede opinar. No ustedes”,

“Los malos comentarios dicen mas de esa misma gente que de ella. Ya dejen de criticar físico ajeno ya aburren con lo mismo”, expresan en la red social.