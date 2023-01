A través de Twitter, un fan reveló que se había tatuado la canción de Taylor Swift “All To Well” y sí, está mal escrita.

Muy a lo Belinda, un fan de Taylor Swift reveló que se había tatuado toda la letra de la canción All Too Well (Taylor’s Version 10 Minutes Version) en uno de los costados de su pierna izquierda.

Como era de esperarse, todos reaccionaron al fan de Taylor Swift que se tatúo toda la letra de la canción de la cantante de 33 años; sin embargo, notaron que estaba mal escrita.

Pues en vez de tatuarse “All Too Well”, se tatuó “All To Well” en la pierna, lo cual ha hecho gracia entre los usuarios y fans de Taylor Swift.

El fan que aplicó la de Belinda al tatuarse la canción de Taylor Swift como “All To Well”, se hizo inmediatamente viral ya que en efecto, la letra abarca toda su pierna.

Fan de Taylor Swift se hace tatuaje de la letra de All Too Well, la versión de 10 minutos (@aospinad / Twitter )

Fan de Taylor Swift se hace tatuaje de la letra de All Too Well, la versión de 10 minutos (@aospinad / Twitter )

El fan que se tatuó “All To Well” de Taylor Swift es actor de porno gay

Alejo Ospina de 33 años de edad, es el nombre del fan que se ha hecho viral en las redes sociales, ya que decidió tatuarse toda la letra de la canción de Taylor Swift, All Too Well.

Sin embargo, se tatuó mal y en vez de escribirle “All Too Well”, terminó con “All To Well”; además de que la letra de la canción de Taylor Swift abarca toda su pierna.

Pero también lo que ha llamado la atención es que el fan que se tatuó la letra de la versión de 10 minutos de Taylor Swift, es un actor de porno gay.

Y fue a través de Twitter que el actor de porno gay compartió su nuevo tatuaje en alusión a la canción de Taylor Swift.

“Me encanta mi nuevo tatuaje”, fueron las palabras del fan de Taylor Swift, que de hecho escribió mal “All To Well”.

Aunque eso sí, el fan de Taylor Swift confesó en redes que la letra de la versión de 10 minutos de la cantante no era de hecho su primera opción, sino quería una de Ariana Grande.

No obstante, la canción de Taylor Swift de All Too Well era la única que cubría por completo su pierna.

Aunque el fan de Taylor Swift subió que sí estaba la segunda O en su “All To Well” pero en color rojo, lo cierto es que parece ser que se le ha borrado, y ha quedado mal deletreado.

Fan de Taylor Swift se hace tatuaje de la letra de All Too Well, la versión de 10 minutos (@aospinad / Twitter )