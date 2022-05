Aunque los dos han negado que exista un romance pese a que el actor sí se siente atraído, Manelyk González y Carlos Speitzer son captados muy cariñosos.

Equipo de la revista TV Notas logró fotografiar a Manelyk González y Carlos Speitzer tomando una refrescante bebida mientras intercambiaban caricias y algunos besos.

En fotografías publicadas por el medio se muestra a Manelyk González recargar su cabeza en el hombro derecho de Carlos Speitzer, quien toma una bebida.

Posteriormente, él deja su vaso de unicel y toma a ‘Mane’ del rostro y está a punto de posar sus labios sobre los de ella. Más tarde, el actor besa en la mejilla a la influencer. *El amor está en el aire.

Las imágenes llegan días después de que el hermano de Alex Speitzer aceptará al final de un ensayo de “Las estrellas bailan en Hoy” que le gusta su compañera de baile.

Manelyk González y Carlos Speitzer (@manelyk_oficial / Instagram)

¿Manelyk González y Carlos Speitzer tienen un romance?

Como lo han venido haciendo desde que comenzó la competencia de “Las estrellas bailan en Hoy”, Manelyk González y Carlos Speitzer probablemente aprovecharan su llegada a la pista para hablar de esto.

Sin embargo, previo a competir, Manelyk González tomó sus historias de Instagram para asegurar que se enteró de una noticia que destapó una verdad…

“Oigan, me acabo de enterrar de una noticia muy triste, ahí les va… Oigan, me acabó de enterar que Carlos me usa para darle celos a una vieja”, acusó la también ex integrante de Acapulco Shore.

Lo que descartaría un romance, pero esto no es definitivo ya que Carlos Speitzer hizo algo similar, en Instagram aseguró que ella es quien lo está usando. Sí, confundieron más a sus seguidores.

Sus fans se preguntan si acaso quieren desviar la atención de su intercambio de muestras de cariño o es parte de su estrategia para ganar más votos.

¿@manelyk_oficial y Carlos Speitzer tienen un romance? Los captan muy cariñosos pic.twitter.com/N9eNx8JHuq — EnelShow.com (@enelshow) May 25, 2022

¿Cómo se conocieron Manelyk González y Carlos Speitzer?

Manelyk González y Carlos Speitzer se conocieron a principios del mes de mayo cuando inició la tercera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”, reality show del programa Hoy.

Actualmente son pareja de baile por lo que se ven casi a diario para ensayar sus rutinas. Son uno de los participantes preferidos de la competencia.