La creadora de contenido mexicana Manelyk González, quien el año pasado formó parte del reality show ‘La casa de los famosos’, se pronunció en torno a la segunda temporada, que integrarán algunos ex Acapulco Shore.

Recordemos que Manelyk González resultó ser segunda finalista en el programa de Telemundo.

Sin embargo, ahora ‘Potro’ y Brenda Zambrano de Acapulco Shore, se integrarán a ‘La casa de los famosos’.

En un encuentro con los medios de comunicación, tras su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Manelyk González habló sobre la participación de sus excompañeros de MTV.

Aseguró que apoya cien por ciento a ‘Potro’, con quien tiene una amistad cercana.

“Potro es mi fav, mi top, tiene todo para ganar; le dije, ‘si no gané yo, tienes que ganar tú’. Yo lo voy a estar apoyando en mis redes sociales” compartió.

Por otro lado, Manelyk González expuso que, si tuviera que elegir a una integrante para apostar por ella, sería Brenda, con quien también compartió Acapulco Shore.

“Voy por Brenda, me voy por la casa, aunque mucho tiempo no nos hablamos, al final somos de la misma familia, los hermanos muchas veces se dejan de hablar”, señaló Manelyk González.

“Yo voy por Potro y Brenda a tope”, agregó la influencer.

Manelyk González confesó que le habría gustado poder compartir esta temporada de ‘La casa de los famosos’ con las personalidades que lo integrarán:

A pesar de ello, Manelyk González espera poder formar parte de ‘La casa de los famosos’ en esta nueva temporada, como invitada.

“Cuando vi el elenco dije ‘chin, me hubiera gustado estar ahí’ van grandes personalidades, pero vamos a hacer algo, que me cuele un día en la casa, algo voy a hacer”.

Asimismo, la creadora de contenido aseguró que va a ser una de las favoritas en el nuevo reality show que integra, tal como lo fue en ‘La casa de los famosos’.

“También voy a ser de las favoritas en ‘Las estrellas bailan en Hoy’”, declaró.

La famosa dejó saber también que su amistad con Celia Lora está “refracturada”, al haberse acercado con Alicia Machado, quien era rival de la hija de Alex Lora.

“No me habla, no me dirige la palabra, para ella soy la peor, soy una mierda, soy una traicionera, no sé por qué, digo, no llegué a una fiesta, yo llegué a trabajar. Yo iba a hacer todo por ganar, creo que ella no lo entendió, pero ya tendrá dos trabajos; enojarse sola y encontentarse sola”.

Manelyk González